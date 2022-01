Move D (Foto: Presse)

Von 1992 bis 2005 betrieben David Moufang alias Move D und Jonas Grossmann gemeinsam das Label Source Records, dessen Katalog heute noch für anspruchsvolle elektronische Musik auf und außerhalb der Tanzfläche steht. Nun legt Moufang den Imprint als Vinyl-Only-Label ohne seinen ehemaligen Partner neu auf.

In einem Interview mit Resident Advisor gab der DJ und Produzent Details zum Relaunch preis. So will er den Fokus, im Gegensatz zu früher, nicht mehr auf aufstrebende Talente, sondern auf sich selbst legen: „Now, I just want an outlet for my own stuff and, of course, for collaborations, too. I guess you could call this an auteur label.”

Die musikalische Ausrichtung des Imprints soll an die Releases von 2005 anknüpfen und sich auf „less commercial and non-club related” Musik konzentrieren. Als Grund für die Neuauflage nennt Moufang die anhaltende Pandemie und die damit verbundene Zeit, sich mehr auf Studioprojekte konzentrieren zu können.

In den kommenden Wochen sollen bereits sechs Move-D-Releases unter dem Namen Pandemix Live Jams auf Source Records veröffentlicht werden.