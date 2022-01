DjBadshape (Foto: Presse)

Die Leipzigerin DJBadshape veröffentlicht mit „2 PMS (I Am Tired)” einen breakigen Track, der das Prämenstruelle Syndrom thematisiert. Dieses äußert sich durch komplexe körperliche und emotionale Beschwerden im Zusammenhang mit dem Menstruationszyklus.

Maria Schwind alias DjBadshape ist eine multimediale Künstlerin, die bereits 2021 mit dem Track „I See Red” als Teil der Compilation Hybrid Hooks auf dem Leipziger Label Defrostatica Records debütierte. In ihrem Werk versucht sie einen offenen Zugang zu Clubmusik zu finden und dabei nie den spielerischen Aspekt des Musizierens aus den Augen zu verlieren.

Mit den Tracks „Hurrican Kick” und „2 PMS (I Am Tired)”, der kommenden EP will Schwind die dunkleren Sounds innerhalb des Techno- und Drum’n’Bass-Spektrums aufgreifen. „2 PMS (I Am Tired)” beginnt mit einem Stimmgewirr jüngerer Menschen, das abrupt in eine Leipziger Kneipe versetzt. Einzelne Sprachfetzen kann man heraushören, das Meiste bleibt unverständlich. Nach diesem Intro setzt abrupt ein Vocal im Stile DJ Fuckoffs ein, das zusätzlich gepitcht und gedoppelt wurde. Dazu mischen sich harte, breakige Kicks. Langsam bauen sich sphärische Pads auf, die sich in einer technoiden Melodie in der Mitte des Tracks entladen. Ein wenig klingt das so wie eine Mischung früher I-Hate-Models-Produktionen mit Ghetto House.

DEFR006

1. DjBadshape – Hurrican Kick (feat. Stormskater)

2. DjBadshape – Hurrican Kick

VÖ: 14.1.22