JakoJako

JakoJako {Foto: Katja Ruge)

EPs/Tracks:

1. Unis – Iskra [Proletarijat]

2. Luke Slater x Barker – 9/8 Gumbo [Ostgut Ton]

3. Fadi Mohem & Rødhåd – 210407.1 [WSNWG]

4. Sam Duties – Dead End Road [Truncate]

5. Ignez – Face [Somov Records]

6. Rhyw – Bee Strings [Fever AM]

7. Arthur Robert – Petrichor [Reclaim Your City]

8. Ferdinger – Lichtung [ARTS]

9. Endurance – The Past [Muzan Editions]

10. Mareena & JakoJako – 30 Perlen [Tresor Records]

LPs:

1. Popp – Devi [Squam]

2. Modula – Autumn Sun [Self]

3. Nicolas Gaunin – Hulahula Kāne [Moon Glyph]

Narciss

Narciss (Foto: Presse)

EPs:

1. Vixen – Hard Magick For Soft Souls [Lobster Theremin]

2. X-Club – Now Or Never [G-Town]

3. P. Vanillaboy – Mini Me Ep [Giddess Music]

4. Baugruppe 90 – Sportbeton EP [Self]

5. DJ Heartstring – Sensual Hits Vol. 3 [Self]

6. Various Artists – Seikan002 [Seikan]

7. Warnung – Aerojogging EP [Akronym]

8. Various Artists – Turn The Corner EP [Polymeric]

9. MRD – Out Of Red EP [NALI]

10. Versus – Quit Asking EP [Bipolar Disorder]

LPs:

1. Kylie Minogue – Disco [Liberator Music]

2. OG Keemo – Mann Beisst Hund [Chimperator Productions]

3. Turnstile – Glow On [Roadrunner Records]

Nina Kraviz

Nina Kraviz (Foto: Dmitry Rollins)

EPs:

1. Antigone – Lolytrance [Trip]

2. Cerrot – Iteritax [Trip]

3. UFO95 – Xpress [Planet X]

4. Alex Wilcox – Funky Blender [Mama Told Ya]

5. K-Hand – Sound 6 [Trip]

6. Buttechno – Big D Acid [Psy X]

7. u.r. trax – Dying Generation [Lobster Theremin]

8. Locked Groove – Digital World [Hotflush]

9. PTU – Black Smokers [Trip]

10. Parasence – Element [Aciddance]

Paula Koski

Paula Koski (Foto: Presse)

EPs:

1. Mathys Lenne – Sense [Float Records]

2. Troy – Spirit Navigation [Non Series]

3. Kaiser – Beginning Of The End [Attic Music]

4. Pyramidal Decode – Endless Forces [Modularz]

5. Translate – Coagula Iris [Float Records]

6. Linear System – Space Explorations 1V [Edit Select]

7. The Lady Machine – Magnify [Mote Evolver]

8. Müzmin – Trenches [Planet Rhythm]

9. Elyas & Hemissi – Cuflokt [Soma Records]

10. Valentino Mora – Hydrosphere [Ido Records]

LPs:

1. Planetary Assault Systems – Sky Scraping [Token]

2. Mal Hombre – Andromeda Outpost [Axis Records]

3. Alan Backdrop – Ætherna [Alan Backdrop]

Stefan Goldmann

Stefan Goldmann (Foto: Presse)

EPs:

1. Kashpitzky – Operate [BCCO]

2. Stef Mendesidis – Stalker [Klockworks]

3. D.Dan – X-Dreams [Summerpup]

4. Sisi – Bagel Music [Another Name]

5. SØS Gunver Ryberg – Vibrant Matter [Mneme]

6. Annē – Cicero [Symbolism]

7. Polygonia – Jäger der Lüfte [Huinali]

8. Asllan – Oath Error Etica Rework [Oslated]

9. Rhyw – Strange Now [Fever AM]

10. Stefan Goldmann – Danke Dingo [Macro]

Groove Attack Recordstore

Groove Attack Recordstore (Foto: Elastique)

EPs:

1. Gerard Browne – Sexy Lady/Keep Dancing [Backatcha Records]

2. Selvagem – Le Freak [Hello Sailor Recordings]

3. Desmond Chambers – Hally Gully [Kalita]

4. Jean-Luc Ponty – In The Fast Lane [Vive La Musique]

5. Mpharanyana & The Peddlers – Disco [Kalita]

6. Manuel Tur – Rhythm Trainx Vol.3 [Running Back]

7. Jovonn & DJ Deep – Back In The Dark [Distance]

8. One On One Crew – Give It Up (Piano Mix) [Rush Hour]

9. Move D – Inside The Freero Dome [Smallville Records]

10. Session Victim – 10.000 Hours [Toy Tonics]

LPs:

1. Soichi Terada – Asakusa Light [Rush Hour]

2. Various Artists – Gangster Music Vol.2 [All City]

3. Ambient Warrior – Dub Journey’s [Ilse of Jura]