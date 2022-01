Donald’s House (Foto: Presse)

Die Karriere von Donald’s House ist eine geradezu rührende Geschichte. Sie handelt von den beiden Brüdern James und Peter Isaacs aus der Donald Street in Brunswick, einem Stadtteil von Melbourne. Vom gemeinsamen Üben an den Turntables im heimischen Kinderzimmer, von einer glühenden Passion für Italo Disco, 90s House und die elektronische Musik der achtziger Jahre, sowie von erfolgreichen Gigs in ganz Australien und darüber hinaus. Nun erscheint die dritte EP der beiden Brüder auf dem Münchner Label Permanent Vacation, und wir feiern die Premiere vom heimlichen Hit der Platte: „Journey to Now-here”.

Dieser lässt sich viel Zeit, spielt mit Synthi-Flächen, Naturgeräuschen und einer dramaturgisch aufgeladenen Panflöte, bis sich schließlich nach guten zwei Minuten die überaus trockene Bassdrum die Ehre gibt. Was dann folgt ist ein hypnotisches Perkussionsmartyrium der Extraklasse, welches die Spannung steigert und schließlich von groovigen Chords erlöst wird, die den lang ersehnten Funk mit sich bringen. Nach kurzer Verschnaufpause nimmt der Roadtrip ins Hier und Jetzt allerdings wieder Fahrt auf und rauscht mit maximaler Rhythmusgruppe, bis zum Motorschaden, der untergehenden Abendsonne entgegen.

The Final Front Ear EP

A1. Melodies On The Meridian

A2. Quantum Field Trip

B1. The Final Front Ear

B2. Journey To Now-Here

Format: Digital

VÖ: 14.01.2022