Helena Hauff (Foto: Presse)

Electro-Commander Helena Hauff präsentiert uns mit dieser Auswahl aus dem Winter 2011 einige vergessen geglaubte Electro-Jams.

Die in Hamburg lebende Musikerin und Gründerin des Label Return To Disorder ist aus dem Techno-Kosmos nicht mehr wegzudenken. Ständig auf Tour, ist Helena die Botschafterin des Electro und das schon seit einiger Zeit. Je nach Auftrittsort variiert sie ihre Selektion und passt sich an den jeweiligen Ort und die besondere Stimmung an. Dabei spielt sie jedoch stets Schallplatten und meistens innerhalb des Electrospektrums. Begonnen hat für sie alles im Golden Pudel Club in Hamburg, wo sie die Freiheit genoss, mit ihren Sets zu experimentieren. 2013 veröffentlicht Hauff ihre erste EP Actio Reactio, die ausschließlich mit analogem Equipment produziert ist. Schon bald folgen weitere Veröffentlichungen, wie ihr von der Kritik gefeiertes Album Qualm.

Ein Highlight in dieser für heutige Ohren ungewohnten Auswahl ist der Track „Prokery” von Toulouse Low Trax. Rau klingende Percussions und eine kantige Bassline, kombiniert mit einer unverwechselbaren Melodie ergeben einen verschrobenen Ohrwurm-Sound. Spannend ist auch die Stimmbearbeitung des Vocals und das Sample, das Erik Travis bei „Turn It Up” nutzt. Das Stück klingt ein wenig so, als hätte der Produzent die letzte Bravo-Hits-CD gesampelt und diese nach Techno- und House-Regeln neu arrangiert.

