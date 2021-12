„Jimmy Summerville, Larry Steinbachek und Steve Bronski in den 1980er Jahren auf einem Pressefoto (Foto: Presse)

Steve Bronski, Gründer und Keyboarder der britischen Synth-Popgruppe Bronski Beat, ist im Alter von 61 Jahren verstorben. Ihr Song „Smalltown Boy” ist seit seiner Veröffentlichung 1984 eine Hymne des schwulen Nachtlebens und einer der wenigen Popsongs, der regelmäßig in Sets von Club-DJs zu hören ist.

Steve Bronski wurde in Glasgow geboren. Er lernte die anderen beiden Bandmitglieder Larry Steinbachek und Jimmy Somerville beim Dreh zu einer Doku mit dem Titel Framed Youth – Revenge of the Teenage Perverts kennen, die für ein LGBTQ-Festival gefilmt wurde.

„Smalltown Boy” erschien als Debütsingle der Band zusammen mit dem Album Age of Consent im Jahr 1984. Als globaler Hit erreichte der Song den dritten Platz der englischen Charts.

Das schonungslose Video zu „Smalltown Boy” zeigt, wie Somerville von einer homophoben Gang verfolgt, von der Polizei nach Hause gebracht und von seinen Eltern hinausgeworfen wird, bevor er in den Zug steigt, um mit Bronski und Steinbachek ein neues Leben zu beginnen.

Neben „Smalltown Boy” gehören „Why?” und „Hit That Perfect Beat” zu den Hits der Band. Bis 2017 erschienen insgesamt fünf Alben.

„Es ist traurig zu erfahren, dass Steve verstorben ist,” schrieb Jimmy Somerville heute Nachmittag auf Twitter. „Er war ein einzigartiges Talent und ein sehr melodischer Mensch. Mit ihm an Songs zu arbeiten, besonders an dem einen Song, der unser Leben veränderte und so viele Menschen berührt hat – das war eine spaßige und aufregende Zeit. Danke für diese eine Melodie, Steve.”