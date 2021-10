Fünfzehn+1 (Illustration: Album-Cover)

Während die Pandemie das Berghain für etwa eineinhalb Jahre zur Schließung zwang, widmeten sich Ostgut-Ton-Künstler*innen und -Freund*innen einer neuen Compilation. Die 20 Tracks stellen den Versuch dar, unterschiedliche Dimensionen der Isolation zu überwinden und an Musik und Räume zu erinnern, die lange Zeit unzugänglich waren.

Die Compilation legt den Fokus auf fünf unterschiedliche Räume im Berghain-Gebäude und setzt diese in Beziehung zum Inhouse-Label. Die 20 Stücke sind eine musikalische Hommage an diese Räumlichkeiten, die die beteiligten Personen beeinflusst haben und von denen sie wiederum beeinflußt wurden. Das Ergebnis sind mal funktionale, mal eher abstrakte klangliche Näherungen. Nachdem die Veröffentlichung ursprünglich für 2020 geplant war, erscheint die Compilation nun digital am 05. November und als 5×12”-LP am 03. Dezember.

Bereits im Juli hatte Ostgut Ton in Zusammenarbeit mit Arte Concert eine Reihe von Live Sets zum 16. Geburtstag des Clubs gestreamt. Das Label versendete an drei Tagen mehr als 19 Stunden Musik von Künstler*innen und Freund*innen des einflussreichen Imprint. Auf der neuen Compilation tauchen zum Teil Stücke und Kollaborationen aus den Sets auf, wobei einige Paarungen auch komplett neu zusammengewürfelt wurden.

Fünfzehn + 1 (Ostgut Ton)

01. MMM – Rimba7

02. Avalon Emerson x Roi Perez – Champu Princess

03. Tama Sumo x Lakuti – An Ode To Audre

04. Substance x Soundstream – Session 2

05. Len Faki feat. Honey Dijon – Temple Of Love

06. JASSS x Silent Servant – Años Perros

07. Barker x Luke Slater – 9/8 Gumbo

08. Ben Klock x Etapp Kyle – A Friend Of A Friend

09. Marcel Dettmann x Norman Nodge – The Call

10. Pom Pom – Untitled 15+1

11. Oren Ambarchi x Konrad Sprenger x Phillip Sollmann – Ever Given

12. Martyn x Duval Timothy – Reset Walking

13. Jessica Ekomane x Zoë Mc Pherson – Iteration

14. Atom™ x Tobias. – One Final Thing (Not Zero)

15. Answer Code Request x Gerd Janson – B-Section

16. Ryan Elliott x André Galluzzi – Fontane

17. Paramida x Massimiliano Pagliara – Ride Out The Wave

18. nd_baumecker x Nick Höppner – Labskaus

19. Terence Fixmer x Phase Fatale – Cigarette Glow

20. Comets – Remember The Future

Format: digital / 5×12” Box Set & 2x CD

VÖ: 05.11.2021 / 03.12.2021