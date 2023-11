Love Family Park: Festival darf nicht wachsen

2024 soll das Love Family Park im Frankfurter Rebstockpark erneut mit höchstens 10.000 Besucher:innen und einer Lautstärke von 65 Dezibel stattfinden. Das berichtete die Frankfurter Neue Presse. Der Vorschlag der Veranstalter:innen, die zugelassene Teilnehmer:innenzahl zu verdoppeln und die Lautstärke auf 70 Dezibel anzuheben, wurde vom zuständigen Ortsbeirat mehrheitlich abgelehnt.

In diesem Jahr wurden im Vorfeld des Love Family Park große Anstrengungen unternommen, damit das Festival im Rebstockpark stattfinden kann. Der Schwerpunkt lag vor allem auf einem sicheren Verkehrskonzept sowie Maßnahmen zum Lärmschutz und zur Müllvermeidung. Vorrangig gehe es bei der Abhaltung des Festivals nun um den Landschaftsschutz, beschloss eine kürzlich einberufene Sondersitzung des Frankfurter Ortsbeirats 2.

Die Premiere des Festivals im vergangenen Juli sei zwar gut über die Bühne gegangen, man wolle aber bei der Wiederholung des Festivals nicht auf die doppelte Anzahl der Besucher:innen aufstocken, so der Antragsteller Hans-Jürgen Hammelmann (Linke). „Das Festivalgelände war nicht annähernd voll, da passen locker 20.000 Besucher drauf”, meint hingegen Nathaniel Ritter (FDP). Zur Vorsicht bei der Lautstärke mahnt wiederum Daniel Brenner (Grüne). Eine Erhöhung von 65 auf 70 Dezibel höre sich zwar nicht nach viel an, entspreche in Wirklichkeit aber einer Verdoppelung der Lautstärke.

