Gefeiere for free damals (Foto: Presse)

In gemeinsamer Mache von Klasse Wrecks und We Make It veröffentlicht der italienische Photograph Mattia Zoppellaro Eindrücke aus der Hochzeit der europäischen Free-Party-Szene von den späten 1990ern bis in die 2000.

Seit einer Ewigkeit ist Zoppellaro on the road, Teil der Szene und somit mitten im Techno- und Party-Geschehen. Sein Buch ist eine Homage an die ikonischen Personen mit ihren einzigartigen Gesichtern und Frisuren, den provisorisch hergerichteten Dancefloors, den anarchischen Soundsystemen und allem weiteren, was diese legendäre Bewegung ausmachte.

Zwischen 1997 und 2005 zog es ihn durch die Zentren der Free-Party-Szene; die Bilder stammen vor allem aus London, Mailand, Barcelona, Turin, Graz und Bologna. Das Buch gibt einen Einblick in eine Zeit, die noch nicht so lange her ist und in der Menschen sich die Freiheit nahmen zu feiern, wie sie wollten – abseits des etablierten Nachtlebens.

Free Party im 12″-Look.

Das in einem 12″-Sleeve designte Buch hat 115 Seiten, ist ab sofort vorbestellbar und erscheint am 5. November 2021.