Will Saul (Foto: Presse)

Will Saul gehört seit fast 20 Jahren zu den Vorreiter*innen elektronischer Musik. Auf seinen beiden Labels – Aus Music & Simple Records – hat er weit über 150 Platten von einflussreichen Künstlern wie Joy Orbison, Carl Craig, Pearson Sound, Leon Vynehall oder Actress veröffentlicht. Die Entdeckung neuer und aufregender Musiker*innen und Tracks ist Sauls Lebenselixier.

So wäre auch niemand passender als A&R-Chef von !K7 als der britische DJ und Musikproduzent, der die Signings der DJ-Kicks-Reihe kuratiert. Als eigenständiger Künstler war er auf dem Cover des DJ-Magazins zu sehen. Des Weiteren kuratierte er den Essential Mix bei BBC Radio 1 und verteilte dort die begehrten Slots. Auf seiner Liste stehen Residencys im Londoner The End, Studio 80 in Amsterdam oder in der Fabric.

In Sauls DJ Charts von 2011 erleben wir eine ganz eigene Stimmung – keine harten Wechsel, sondern ein weicher Übergang mit neuen Elementen von Song zu Song. Will Saul präsentiert seinen eigenen Stil und damalige Inspirationen, aber auch aktuelle Veröffentlichungen – gegen Ende einen seiner eigenen Songs auf keinem anderen Label als !K7.

Diese und viele weitere DJ-Charts findet ihr in der GROOVE-Ausgabe #132 oder in unserem Heft-Archiv.