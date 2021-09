Im Refuge Worldwide Radiostudio und in der Oona-Bar in Berlin-Neukölln finden an diesem Wochenende in Zusammenarbeit mit dem Musicboard Berlin und Open Music Lab eine Reihe von DJ-Sets, Percussion- oder Tape-Looping-Workshops, Podiumsdiskussionen, Comedy und Live-Performances statt. Die Teilnahme am Regenerate Festival ist kostenlos, online und offline unter Einhaltung von 3G.

Im Angesicht von Ungleichheit, Umweltzerstörung, Klimawandel und Rassismus thematisiert das Festival Wachstum und Erneuerung und ein tieferes Verständnis zu sozialen Rahmenbedingungen, Ökosystemen und zu uns selbst. Am Freitag wird Maryisonacid die Veranstaltung eröffnen, bevor die DJs von Sound Metaphors und das SWAK-Kollektiv übernehmen. Am Samstag kommt Massimiliano Pagliara zum ersten Mal vorbei, ebenso wie die Residents Gramrcy und Lovefoxy.

Groove präsentiert: Regenerate Festival by Refuge Worldwide

24.-26. September 2021

Line-Up:

BeatPete, Castro & Nemo (Sound Metaphors), Gramrcy, Lovefoxy, Maryisonacid, Massimiliano Pagliara, Mokeyanju, SWAK, Wayne Snow, Kimia Bani, Alex Lempert, Xenia Taniko, Anna Beros, Allia Sadeghipour, Basil Pangop, Lou Griffiths Jones, Cat Hepburn

Kostenfrei: refugeworldwide.com

Oona Bar

Weserstr 166

12045 Berlin stattfinden.