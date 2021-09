Kìzis (Foto: Kizis)

In The Year Of The Metal Ox: Das heißt Ausnahmezustand – und Weitermachen zugleich. Neue Hoffnung, neues Glück. Der Titel des diesjährigen Donaufestivals bezieht sich auf die Suche nach neuen Zusammenhängen und realen Begegnungen in einer irritierenden Zeit. An jeweils zwei Oktoberwochenenden (1. bis 3. Oktober und 8.-10. Oktober) findet das mehrtägige Rendezvous im österreichischen Krems statt.

Der Festival-Titel steht im Schatten der Pandemie, welche vielmehr gesellschaftliche Bruchstellen zuspitzt und ungeahnte künstlerische Umgangsweisen mit Körperlichkeit und Technik, Intimität und Kollektivität herausfordert. Genau das bildet das Donaufestival ab, indem es nachhaltig und sozial gerecht performative Installationen, Theater-, und Medienkunst mit Live-Musik vereint.

Nun wurde das Line-Up nochmal final erweitert. Musikalisch reicht der Bogen von Noise-Extremismus des kenianischen Duos Duma über Gesangsmanipulationen von Lyra Pramuk bis hin zu eher Rhythmus-orientierten Auftritten von Loraine James oder dunklem Techno von Magenrot. Elektronische Musiker*innen wie Rosa Anschütz, UCC Harlo oder Robert Henke sind neben zeitgenössischer Kunst ebenfalls mit von der Partie.

Eines der diesjährigen Highlights könnte ein zweistündiger Auftritt mit einem Streichquartett werden. Die Musik, der im kanadischen Montreal beheimateten, indigenen Trans-Musikerin Kìzis, lässt sich kaum in Worte fassen. In ihrem dreistündigen Album Tidibàbide verbindet sie elektronische Rhythmen mit dem traditionellen Getrommel des Algonquin-Stammes, entwirft große psychedelische Dramen mit Piano, Streichern, Holz- und Blechblasinstrumenten und präsentiert glänzende Liebeslieder und berauschende Raves. Insgesamt über 50 Gastmusiker*innen sind beteiligt. Beim Donaufestival wird sie ihre Musik mit einem Streicherinnen-Ensemble aus Österreich aufführen.

GROOVE präsentiert: Donaufestival 2021

Programm / Line-Up:

Activist Talk mit Shourideh Molavi & Gabu Heindl | REBUILDING EVIDENCE & BUILDING CRITIQUE (EN), Aho Ssan, AIDOL爱道, Angel-Ho, Anne Imhof, Arooj Aftab, Artist Talk mit Stefan Kaegi & Nathalie Küttel , Asifeh, bbymutha, Bendik, Giske, Black Country, New Road, Conny Frischauf, David Fenech, Jac Berrocal & Vincent Epplay, DEATHPROD: Occulting Disk, Decolonize Your Mind Society, Deena Abdelwahed Live, Die Orangen, Die Wilde Jagd, Duma, Elvin Brandhi, Emanuel Mooner, Forensic Architecture, FRKTL, Ghostpoet, Girl Band, Gischt, Hollow, ngri Fiksdal, Fredrik Floen, Mariama Fatou Kalley Slåttøy, Ira Melkonyan and the rubberbodies collective, Jerskin Fendrix, Jung An Tagen & Rainer Kohlberger AV Performance, ali Malone presents ‘Does Spring Hide Its Joy’ featuring Lucy Railton and Stephen O’Malley, Kampire, Kìzis mit Streichquartett, knowbotiq in collaboration with Odete, Kurzfilmscreening, Loraine James, Lost Girls, Lyra Pramu, Marco Donnarumma x Margherita, Pevere, Margenrot, Masma Dream World, Michael Wallinger, Nazar, Nordra, Online Lecture mit James Bridle: HELLO WORLDS (EN), Online Lecture mit Timothy Morton: Suspended Life (EN), Phantom Gold (Collaboration Rosa Nebel x Herrgottsblick), Prison Religion, Robert Henke: CBM 8032 AV, Rosa Anschütz, Sisters With Transistors, Temple du présent – Solo for octopus, UCC Harlo,Up. | Lisa Hinterreithner

Tickets: Tagespässe und Mehrtagespässe von 35€ bis 174€

Donaufestival

Minoritenplatz. 4

Krems an der Donau

3500

Österreich