Sound Metaphors: Plattenladen feiert Geburtstag im Berghain

Der Berliner Plattenladen Sound Metaphors feiert zum sage und schreibe dritten Mal seinen zehnten Geburtstag. Am Freitag, dem 12. September, findet die finale Feier der Jubiläums-Trilogie im Berghain statt.

Auf drei Floors erstreckt sich die Party über 16 Stunden. Los geht es um 19 Uhr auf dem Berghain-Floor mit Konzerten von Actress, Demdike Stare und Azu Tiwaline, Moritz von Oswald und einem Special Guest. Ab 23 Uhr startet die Party mit Acts wie Floating Points, Batu, Palms Trax und natürlich den Sound-Metaphors-DJ selbst.

Die Tickets für den Konzert-Teil der Veranstaltung sind bereits ausverkauft. Einige wenige wird es noch an der Abendkasse für 37 Euro geben. Mit dem Konzertticket hat man im Anschluss auch Zugang zur Party auf allen Floors.

„Sound Metaphors war ursprünglich ein Ausgangspunkt, um unsere Leidenschaft für Musik und die Dancefloor-Kultur zu erkunden. Seitdem ist ein Jahrzehnt vergangen, und rückblickend ist daraus so viel mehr geworden als nur ein Plattenladen: Musiklabels, Sublabels, ein weltweites Vertriebsnetz, Merchandise, Partypromotion und Künstler:innen-Bookings, der Bau von Soundsystemen, DJ-Sets in Clubs, Museen und auf Festivals”, blickt das Team hinter Sound Metaphors auf die vergangenen zehn Jahre zurück.

2015 von Nemo Ripoll und Castro Moore gegründet, wuchs Sound Metaphors vom Plattenladen zum Label sowie zur Party- und Distributionsplattform und prägt seit inzwischen zehn Jahren die elektronische Tanzmusik.

Sound Metaphors 10 Year Anniversary Part III



12. September 2025

Berghain

Berlin