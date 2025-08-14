Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Events

Sound Metaphors: Plattenladen feiert Geburtstag im Berghain

Katharina Pittack

Nemo und Castro Sound Metaphors by Pressy
Nemo (links) und Castro von Sound Metaphors (Foto: Presse)

Der Berliner Plattenladen Sound Metaphors feiert zum sage und schreibe dritten Mal seinen zehnten Geburtstag. Am Freitag, dem 12. September, findet die finale Feier der Jubiläums-Trilogie im Berghain statt.

Auf drei Floors erstreckt sich die Party über 16 Stunden. Los geht es um 19 Uhr auf dem Berghain-Floor mit Konzerten von Actress, Demdike Stare und Azu Tiwaline, Moritz von Oswald und einem Special Guest. Ab 23 Uhr startet die Party mit Acts wie Floating Points, Batu, Palms Trax und natürlich den Sound-Metaphors-DJ selbst.

Die Tickets für den Konzert-Teil der Veranstaltung sind bereits ausverkauft. Einige wenige wird es noch an der Abendkasse für 37 Euro geben. Mit dem Konzertticket hat man im Anschluss auch Zugang zur Party auf allen Floors.

„Sound Metaphors war ursprünglich ein Ausgangspunkt, um unsere Leidenschaft für Musik und die Dancefloor-Kultur zu erkunden. Seitdem ist ein Jahrzehnt vergangen, und rückblickend ist daraus so viel mehr geworden als nur ein Plattenladen: Musiklabels, Sublabels, ein weltweites Vertriebsnetz, Merchandise, Partypromotion und Künstler:innen-Bookings, der Bau von Soundsystemen, DJ-Sets in Clubs, Museen und auf Festivals”, blickt das Team hinter Sound Metaphors auf die vergangenen zehn Jahre zurück.

2015 von Nemo Ripoll und Castro Moore gegründet, wuchs Sound Metaphors vom Plattenladen zum Label sowie zur Party- und Distributionsplattform und prägt seit inzwischen zehn Jahren die elektronische Tanzmusik.

Sound Metaphors 10 Year Anniversary Part III

12. September 2025
Berghain
Berlin

In diesem Text

Weiterlesen

Pop-Kultur Festival: Programm für diesjährige Ausgabe steht

In diesem Jahr findet das Pop-Kultur Festival an sechs Tagen statt – mit einer Mischung aus Konzerten, DJ-Sets und Talks.
Tom-Luca Freund -

Features

Mischluft: „Ich habe den Anspruch, etwas Neues zu kreieren”

Feature
Mischluft gehörte zum Trance-Revival und hat sich auf den großen Festivalbühnen etabliert – wir haben den Leipziger zum Gespräch getroffen.

Jasmin Moll über ihren Stammheim-Roman: Der Rausch, den du auch ohne Drogen bekommst

Feature
Was macht das Stammheim so legendär? Jasmin Moll versucht in ihrem Tatsachenroman die Magie des Technoclubs einzufangen.

Chimaera: Ein liebevoller Mikrokosmos, der sich jedes Jahr weiterträgt

Feature
Mit einem Fokus auf Begegnung und Austausch findet das Chimaera Festival statt. Wir haben mit den Macher:innen über ihre Vision gesprochen.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv