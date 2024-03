Donaufestival 2024: Gewinnt Tickets!

Traditionell verteilt sich das Donaufestival auf zwei Wochenenden. Am Freitag des Zweiten spielen in diesem Jahr unter anderem Speaker Music, SØS Gunver Ryberg mit Visuals von Sybil Montet oder Evian Christ. Das heißt: Ganz im Sinne des transgressiven Festivals prallen unterschiedlichste Stile aufeinander: Digitale Breaks in der Minoritenkirche treffen auf optisch rasant in Szene gesetzten Techno, während der Warp-Act Evian Christ aus Trance die musikalische Erlösung zurechtzimmert.

GROOVE präsentiert: Donaufestival 2024

19. bis 21. und 26. bis 28. April

Krems an der Donau

Tickets: ab 45€