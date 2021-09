Rewire Festival (Foto: Presse)

Vom 10. bis 12. September und 18. September, kehrt Rewire nach Den Haag zurück und veranstaltet sein erstes physisches Festival seit 2019. Rewire ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Förderung und Unterstützung zeitgenössischer Musik und Klänge widmet. Während der Countdown für das Festival läuft, wurde nun der vollständige Zeitplan bekanntgegeben.

Diese Offline-Ausgabe präsentiert ein breites Spektrum an progressiven und abenteuerlichen Klängen von Künstler*innen wie Lyra Pramuk, Limpe Fuchs und Sarah Davachi an bekannten Orten in der Stadt. Darüber hinaus wird es eine Reihe von Performances von Künstler*innen geben, die bereits Arbeiten für die Online-Ausgabe im Mai präsentiert haben, wie etwa Felicia Atkinson & Ben Rivers, Galya Bisengalieva oder Duma.

Das Festival bietet auch ein frei zugängliches Programm an, welches drinnen und draußen an über 18 verschiedenen Locations stattfindet. Dort zu sehen sind Projekte wie Proximity Music, eine Installationstour, Music for a Busy City und fünf Kompositionen, die von besonderen Orten im Stadtzentrum von Den Haag inspiriert sind und dort präsentiert werden. Weitere Projekte wie Hearing Like a Hering, eine Klangexpedition der Nordsee-Botschaft im Hafen von Scheveningen, und Forest Phantoms, eine Klanginstallation von Barbara Ellison im Wald von Den Haag, runden das Festivalprogramm ab. Wann und wo die einzelnen Aktivitäten, Sets und Aufführungen stattfinden, könnt ihr hier einsehen.

GROOVE präsentiert: Rewire

10. – 12. September & 18. September 2021

Line-up: A State of Amplitude (exhibition), Able Noise, Ain Bailey, Ale Hop, Andrius Arutiunian, Ashley Paul, Barbara Ellison – Forest Phantoms, Bbymutha, Ben Bertrand Ensemble, Benjamin Abel & The Unrequired Love – Spectacles, Budhaditya Chattopadhyay, Cathy van Eck, Desire Marea: NEZIMAKADE, Duma, EJTECH, Embassy of the North Sea – Hearing Like a Herring, Evelien van den Broek – Biophonica, Farida Amadou & Floris Vanhoof, Félicia Atkinson & Ben Rivers, Flowers / Ghosts & Echoes, Galya Bisengalieva

Tickets: 20€ – 35€

Rewire 2021 – Offline-Edition

Den Haag

Niederlande