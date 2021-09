Theo Triantafyllidis & Sun Araw: VHW 7 (Foto: Presse)

Die Ausstellung THE NEW INFINITY der Berliner Festspiele wird die monumentale Kuppel des Zeiss-Großplanetariums in einen Raum für zeitgenössische Kunst verwandeln. Der brillante Klang der hochentwickelten 360-Grad-Soundtechnologie eröffnet einen Raum für Musiker*innen und Klangkünstler*innen. Auf dem Programm stehen audiovisuelle Filme, Fulldome-Adaptionen von Installationen, Spiele, VR-Erfahrungen und die Fortsetzung des im letzten Jahr initiierten Visual-Music-Programms.

In der audiovisuellen Show „PERSPICUS” der Regisseurin Florence To, des Saxophonisten und Komponisten Bendik Giske und der Klangkünstlerin Bridget Ferrill nimmt die Kuppel klanglich und architektonisch immer wieder neue Formen und Perspektiven an, die sich aus den Atembewegungen der Künstler*innen ergeben. Zwei rotierende Körper, zwischen denen sich ständig wechselnde Klangfelder entfalten, stehen im Mittelpunkt der Klangskulptur „SPIN” von Lucas Gutierrez und Robert Lippok.

Emeka Ogbohs hingegen adaptiert mit „The Way Earthly Things Are Going” eine für die documenta 14 in Athen konzipierte Klanginstallationen für das Planetarium. Die Fulldome-Arbeit „VHW7” (2021) von Theo Triantafyllidis erkundet den gleichnamigen Planetoiden wie eine galaktische Skulptur – begleitet vom experimentellen Soundtrack von Sun Araw.

BFS Immersion TNI (Foto: Mathias Voelzke)

GROOVE präsentiert: THE NEW INFINITY, 70 Berliner Festspiele

Do. 17. – So. 19. September 2021

Line-up: Florence To & Bendik Giske & Bridget Ferrill, TNI Opening Marathon, Emeka Ogboh, Gutierrez & Lippok / Actress & Actual Objects / Triantafyllidis & Araw, Whitney / Ham & Coverdale / Wilfred, Patricia Detmering, Al Qadiri & Transforma / Kounen / OReilly / Ham & Coverdale, Leif Randt, OReilly / Polska / Lippok & Gutierrez

Tickets: ab 8€

Zeiss-Großplanetarium

Prenzlauer Allee 80

10405 Berlin