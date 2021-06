Ludwig A.F. (Foto: Presse)

Der Frankfurter DJ und Produzent Ludwig A.F. ist ein Künstler, den man im Auge behalten sollte. Seine ersten Releases erschienen erst 2018, trotzdem finden seine Tracks wie „Velocity” schon eine breite Zuhörer*innenschaft. Wie er in einem Interview für das Electronic-Beats-Format One To Watch erklärt, ist der einzige Weg, von Musik zu leben, sich voll und ganz auf sie zu konzentrieren. Das hört man. Zwischen Acid-Klängen, eigenen Field Recordings und Klavierkompositionen sowie elektrisierenden Pads findet sich die musikalische Identität von Ludwig A.F..

Nach seiner ersten Single First Flight auf seinem eigenen Label Exo Recordings International veröffentlicht er jetzt passend zum Eintreffen des Sommers die Single Aqua.

Wie das Wasser selbst zeigt Ludwig A.F. in „Aqua” verschiedene klangliche Zustände. Zu Beginn fließt ein sanftes Pad, die Melodie scheint vertraut und doch futuristisch. Dazu kommt ein für den Künstler typischer Breakbeat, der aber vorerst nur kurz zu hören ist und von Meeresrauschen und tropfendem Wasser abgelöst wird. Der klangliche Himmel wird von String-artigen Synth-Sounds gezeichnet. Alles fällt zusammen, die Flut setzt erneut in Form des Breakbeats und einem kraftvollen Acid-Bass ein. Wunderbare Spielereien finden sich in diesem Track und zeigen in musikalischer Form die verschiedenen Zustände des Wassers. Sanft und ruhig, aber auch kraftvoll und zerstörerisch. Vor allem aber hypnotisierend.

Aqua

A1. Ludwig A.F. – Aqua

Format: Vinyl/Digital

VÖ: 17.06.2021