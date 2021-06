Luke Slater, KMRU, Lady Starlight (Fotos: Heidy Slater, Claudia Mock, Riccardo Malberti)

Das Ostgut-Ton-Sublabel A-TON, Plattform für Archiv-, Ambient- und kunstbezogene Arbeiten, kündigt einen neuen Release an. Die EP DIALOGUE enthält rhythmische Ambient-Electronics von Anthony Child (aka Surgeon), KMRU, Lady Starlight, Speedy J, Tom Moth (von Florence + the Machine) und Luke Slater. Der 4-Track-Release erscheint am 25. Juni als Download. Das Vinyl folgt im August.

Die Musik wurde komponiert, performt und aufgenommen an den Höhepunkten der Covid-Pandemie im Frühjahr 2020 und im Winter 2021. DIALOGUE entstand, wie der Name schon verrät, durch den Austausch musikalischer Briefe, hin- und hergeschrieben aus der eigenen Studioisolation, als One-Takes aus Klang und Video, die dann zum nächsten Artist geschickt wurden. Wie der Trackliste zu entnehmen ist, wird jeder „DIALOGUE” von drei Akteur*innen in klanglicher Konversation bestritten. Luke Slater ist als einziger Künstler an sämtlichen Tracks beteiligt.

Das Resultat ist ein grüblerischer, psychedelischer Austausch von Melodie, Textur, Bass, Oszillation und schwellender Lautstärke, der in vier Kompositionen zusammenläuft. Musik, die die gemeinsame Realität der Isolation der Künstler*innen sowohl reflektiert als auch transzendiert und damit ein eindrückliches Zeitzeichen darstellt.

Luke Slater with Anthony Child, KMRU, Lady Starlight, Speedy J & Tom Moth – DIALOGUE (A-TON)

1. Luke Slater, KMRU, Speedy J – DIALOGUE#1

2. Luke Slater, Anthony Child, Tom Moth – DIALOGUE#2

3. Luke Slater, Anthony Child, Tom Moth – DIALOGUE#3

4. Luke Slater, Anthony Child, Lady Starlight – DIALOGUE#4

Format: Digital (Vinyl folgt im August)

VÖ: 25.06.2021