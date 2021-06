Pangea Festival (Foto: Pangea Festival)

Das About You Pangea Festival wird vom 19. bis 22. August als Modellprojekt stattfinden, gaben die Veranstalter*innen auf ihrer Seite bekannt. 15.000 Festivalbegeisterte werden in Ribnitz-Damgarten bei Rostock vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) sowie dem Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern begleitet. Nach Angaben der Veranstalter*innen sei das Festival die erste Großveranstaltung mit offizieller Genehmigung. Das Corona-Pilotprojekt soll untersuchen, wie auch zu Pandemiezeiten Veranstaltungen stattfinden können. Das Festival bestand in den vergangenen Jahren aus Künstler*innen der Bereiche Elektro, Hip Hop und Indie sowie Sport- und Kulturaktivitäten. 2019 waren unter anderem DJs wie Rødhåd, Fjaak, Roman Flügel, Efdemin und Tijana T vertreten.

Alle Festival-Teilnehmer*innen, die keinen vollständigen Impfschutz haben, müssen vor der Anreise einen PCR-Test machen. Ein weiterer PCR-Test folgt dann am dritten Tag vor Ort auf dem Festivalgelände. Wer spätestens am 5. August seine letzte Impfung erhalten hat, muss kurz vor oder bei der Ankunft einen Schnelltest machen. Alle, die bei der Anreise positiv getestet sind, bekommen das Geld für das Festivalticket zurückerstattet. Maskenpflicht besteht auf dem About You Pangea ausschließlich am Einlass, in Teststationen und in geschlossenen Räumen.