EXIT Festival in Novi Sad, Serbien (Foto: Presse)

Das EXIT Festival soll nach wie vor wie geplant vom 8 bis 11. Juli stattfinden. Das Festival in der Festung Petrovaradin in Novi Sad bekommt vor seiner 20. Ausgabe Rückenwind von der serbischen Premierministerin Ana Brnabić, die Serbien dank des erfolgreichen Massenimpfprogrammes und der deutlich gesunkenen Zahl neuer Covid-Fälle bis zum 21. Juni wieder vollständig öffnen und zur Normalität zurückzukehren will.

Somit wäre das EXIT das erste große Festival Europas, das über die Bühne gehen könnte. Zusätzlich werden die Organisator*innen mit dem serbischen Gesundheitsministerium zusammenarbeiten, das plant, einige tausend Impfdosen für internationale Künstler*innen und Besucher*innen vor Ort zur Verfügung zu stellen, um Ländern zu helfen, die derzeit unter Impfstoffknappheit leiden.

EXIT hat zusammen mit weiteren führenden serbischen Musikfestivals ein Protokoll vorgestellt, das in Übereinstimmung mit den neuesten wissenschaftlichen Untersuchungen bestätigt, dass das Risiko einer Verbreitung des Virus bei bestimmten Einlassbeschränkungen nahezu zu vernachlässigen ist. Außerdem soll es gerade junge Menschen dazu anregen, sich impfen zu lassen, da der Hauptantrieb für diese Altersgruppe die Rückkehr zur Normalität, Festivals und Konzerte eingeschlossen, ist.

Auf mehr als 40 Bühnen und Areas treten internationale Acts wie Nina Kraviz, Paul Kalkbrenner, 999999999, Honey Dijon, Solomun, Denis Sulta und viele weitere auf.

Tickets: ab 120 Euro.

Line-up: David Guetta, DJ Snake, Tyga, Eric Prydz b2b Four Tet, Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Boris Brejcha, Sheck Wes, Solomun, Sepultura, Metronomy, Dax J, Kobosil, Denis Sulta, Honey Dijon, Laibach, Juliana Huxtable, Francois X, 999999999 (live), Onyvaa, Monosaccharide, Bokee, VTSS, SPFDJ, Marko Nastić, After Affair, Kristijan Molnar, Bokee, Coeus, Goblini, Ilija Djoković, Lag, Insolate, Layzie, Massimo, Reblok, Runy, Space Motion, Thundermother, Hot Since 82, Paul Van Dyk, Robin Schulz, ARTBAT,