Newa (Foto: Presse)

Positivesource heißt das neue Label der beiden DJs Philippa Pacho und Blue Hour, das in der Pandemie entstanden ist. Blue Hour heißt bürgerlich Luke Stelling. Unter seinen Künstlernamen Furesshu und Esoteric gelang es ihm, sich einen Platz in der britischen Electronic-Underground-Szene zu verschaffen. 2013 rief er dann sein Projekt Blue Hour ins Leben, dessen Sound die Stimmung und Mentalität der Neunziger aufgreift. Philippa Pacho ist DJ sowie Promoterin und eine der am längsten aktiven Residents des Stockholmer Clubs Underbron. Mit Künstler*innen wie Oprofessionell, Sugar, Newa und Alan Backdrop erscheint am 11. Juni die erste EP ihres gemeinsamen Labels positivesource.

Die in Georgien geborene Ana Kublashvili steuert unter ihrem DJ-Alias Newa einen clubtauglichen Acid-Sound bei. Bevor die Künstlerin in die Welt der elektronischen Musik eintauchte, trieb sie sich in der Jazz-Szene herum und interessierte sich auch für Klassische Musik. 2012 kam es dann zu ihrem musikalischen Debüt auf dem Label Subspiele. Es folgten weitere Veröffentlichungen auf bei Klockworks, Semantica und dem Bassiani-Label. Im zugehören Club wurde sie wenig später Resident. Seit 2016 ist sie Mitbegründerin des Labels Icontrax, welches vor allem bisher unbekannte Künstler*innen der georgischen Techno-Szene unterstützt.

Newas Track „Maniac” auf der src001-EP lässt wummernden Acid-Techno mit bestimmenden Melodien harmonieren. Die Kombination aus hartem Sound und weichen Vocals verleihen „Maniac” eine fröhliche und düstere Atmosphäre zugleich. Durch verschiedene, sich überlagernde Vocals kreiert Kublashvili eine unbehagliche, aufregende Stimmung. Von allen Seiten ertönen die dann Worte „Ecstasy, Ecstasy”, die den Verstand zurück in die Realität holen.

Oprofessionell, Newa, Sugar, Alan Backdrop – src001 (positivesource)

Oprofessionell – SXTOOL Newa – Maniac Sugar – Make Them Forget Alan Backdrop – Liaq

Format: Digital/ Vinyl

VÖ: 11.06.2021