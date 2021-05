Wallis (Foto: Presse)

Die Resident der Voxnox-Familie Lucinee veröffentlicht Anfang Juni ihrer neue EP We Trip and Roll und liefert damit eine geballte Ladung an basslastigen Ganzkörper-Workouts. Dafür lud sie namhafte DJ-Kolleg*innen wie MRD und Wallis ein. Über die Jahre hinweg kreierte sie ihren ganz eigenen außergewöhnlichen Musikstil, der sich durch trippy Ravetunes, Acid, Trance und EBM auszeichnet. Lucinee legte bereits in den Berliner Clubs Berghain, Griessmuehle, About Blank sowie im Leipziger IfZ und den Corsica Studios in London auf. Darüber hinaus gründete sie ihre eigene queere Techno-Party-Serie NACCT, bei der body positivity, Kunst, Fetisch und sexuelle Freiheit gepaart wird mit wummernder Technomusik.

Bei Wallis’ Interpretation des gleichnamigen Originals „We Trip and Roll” trifft Hi-Hat-Gedonner auf eine dominante Vocal-Stimme. Zudem treibt die DJ und Produzentin den Track mit Synthesizer-Klängen und aufbauendem Getrommel voran. Die Wahlberlinerin ist bekannt für ihren harten und durch Hardcore inspirierten Techno-Sound, der trotzdem melancholisch und angespannt zugleich klingt. Bei der Hälfte des Tracks wechselt die Akkordfolge zu einer ruhigeren Atmosphäre, nur um dann mit noch härteren Bässen über die tanzenden Körper hereinzubrechen.

Lucinee – We Trip And Roll (Voxnox)

We Trip and Roll Wallix Remix – We Trip and Roll Bang Juice MRD Remix – Bang Juice

Format: Digital/Vinyl

VÖ: 04.06.2021