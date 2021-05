Rosa Anschütz (Foto: Electronic Beats)

In der neuen Ausgabe des Electronic Beats Podcast spricht Moderator Jakob Töne mit der transmedialen Künstlerin Rosa Anschütz. In West-Berlin aufgewachsen tauchte sie bereits als Teenagerin in die Clubszene der Stadt ein. Mit Votive erschien im Herbst 2020 ihr Debütalbum, welches über die letzten drei Jahre hinweg in Zusammenarbeit mit dem Berliner Produzenten Jan Wagner entstanden ist.

Im Interview spricht Rosa Anschütz über ihren künstlerischen Arbeitsprozess und darüber, wie der Umzug nach Wien für ihr Studium der transmedialen Künste neue Perspektiven geschaffen hat. Das und warum man in Berlin als kreativer Mensch auch seine Grenzen kommt, erfahrt ihr in der neuen Folge des Electronic Beats Podcast.