Miley Serious (Foto: Milana Todua)

Die Tentakel des Krake Festivals breiten sich Mitte August erneut über der Clublandschaft Berlins aus. Zwischen dem 12. und 21. August wird an ausgewählten Tagen jeweils eine von insgesamt vier Locations für ein interdisziplinäres Programm genutzt, um die Konventionen elektronischer Musik auf den Prüfstand zu stellen.

Zum Auftakt gibt es die Chance, im silent green, dem ehemaligen Krematorium im Wedding, dem musikalischen Zauber von Tangerine Dream zu lauschen, nachdem die außerweltlichen Produktionen von Rosa Anschütz eingestimmt haben. Am zweiten Tag wird der Industriekomplex Urban Spree in eine Festivallandschaft mit abwechslungsreichem Tagesprogramm verwandelt, während musikalische Acts wie DJ Fucks Himself oder Karma She mit Ghetto House und EBM zum Tanzen anregen oder WaqWaq Kingdom eine psychedelische Performance parat hält.



Im ://about blank bitten am dritten Tag Hip Hop und Drum’n’Bass zum Tanz durch die Nacht, wobei neben Heavyhittern wie Anna Z oder P.Vanillaboy die genreübergreifende Musik von Zebra Katz den Horizont erweitern wird. Als Abschluss gibt es im OXI über zwei Tage insgesamt 36 Stunden an DJ-Sets und Live-Musik mit subversiven Ausprägungen. Highlights: Toshiki Ohta, Miley Serious, Maara, Cheriii und DJ Fart In The Club und viele mehr.

Groove präsentiert: Krake Festival 2022

Tickets: ab 12 Euro

Datum: 12. bis 21. August 2022