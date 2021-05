Umwelt (Foto: Presse)

Der französische DJ und Produzent Umwelt ist zurück auf dem Label Midnight Shift. Nach seiner dort veröffentlichten Mini-LP Superior Life Forms (2019) folgt jetzt die aus fünf Tracks bestehende EP Fear On The Dark Planet. Sie gehört zweifelsohne zu den härtesten Releases bei dem in Singapur gegründeten Label, was die derzeitige Grundstimmung treffend wiedergibt. Umwelt zeigt erneut seine Erfahrung, Qualität und Liebe für rohe, analoge und kräftige Sounds, mit denen er in Clubs wie der Griessmuehle, Le Sucre, Tresor oder dem Berghain reüssierte.

„Ravenous Horde”, der dritte Track der EP, beginnt mit dem klanglichen Versprechen, zu liefern. Eine verzerrte Acid-Sequenz stellt sich vor, bevor sie mit der aus dem Hintergrund kommenden, treibenden Kick kollidiert und den ganzen Track antreibt. Rhythmisch wird alles von verzerrten Claps begleitet, bis der Track in einen brachialen Breakbeat übergeht, um nochmals das kontrollierte Chaos zum finalen Tanz einzuleiten, bevor die Nummer mit wandernden, kurzen Schlägen die Horde zum Stillstand bringt und kurz darauf wieder zum Tanz animiert.

Fear On The Dark Planet

A1. Umwelt – Fear On The Dark Planet

A2. Umwelt – Accelerating Universe

B1. Umwelt – Ravenous Horde

B2. Umwelt – Raiders Of The Final Frontier

B3. Umwelt – Gate Of Nothingness

Format: Digital/Vinyl

VÖ: 10.05.2021