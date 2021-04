Cover des WEAK zine mit Maŕa (Foto: Tesha/Grafik und Logo: Thao Ho und Jelena Bonner)

Das Fanzine WEAK zine ging am vergangenen Freitag, den 26. April, mit seiner ersten Ausgabe „Music x Mental Health” online. WEAK zine greift verschiedene Gedankengänge, Sounds, Kunstwerke und Installationen weiblicher, transsexueller und nicht-binärer Personen auf. Unsere Autorin Franziska Finkenstein und Thao Ho riefen 2020 das Projekt ins Leben, in der Hoffnung diverse Perspektiven und Gedanken in Form verschiedener Darstellungsformen zugesendet zu bekommen. WEAK zine ist ein Online-Fanzine, auf das Leser*innen kostenlos im Netz zugreifen können. Die beiden Gründerinnen erklären auf Instagram, dass es sich hierbei um ein non-profit-Projekt handelt.

In der Ausgabe „Music x Mental Health” haben unter anderem Künstler*innen und DJs wie Sarah Farina, bb99cents, Danja Burchard oder Cérise C. Carson auf unterschiedliche Weise ihre Interpretationen zum Thema Musik und mentale Gesundheit verarbeitet. Beispielsweise drückten diese ihre Erfahrungen in Gedichten, visueller Kunst und essayistischen Gedanken aus. „Music x Mental Health” ist ein Versuch, durch die Liebe zu Musik und verschiedenen Kunstformen seine Vergangenheit aufzuarbeiten.

Hier eine Liste aller Künstler*innen, die an der ersten Ausgabe mitgearbeitet haben: bb99cents, Danja Burchard, Cérise C. Carson, Jesse G & Nam Nguyen, Jo Harker Shaw, Zuréh Jaramillo Rima, Nina Laçin, Emilia Monin, Shelly Phillips, RUSNAM, shıshan, Promona Sengupta, Maŕa, Raras Umaratih, DJ Uta, Sarah Farina, Perera Elsewhere (SOUND.ING SYSTEMS)