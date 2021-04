MusicMatch (Foto: MusicMatch)

2016 öffnete das Dresdner MusicMatch zum ersten Mal seine Tore und präsentiert seitdem spannende und engagierte Acts diverser Genres. Das Motto von Konferenz und Festival ist „Music for a New Society”, unter dem es regionale, bundesweite und mitunter internationale Akteur*innen zu einer Reihe von Diskussionen, Podcasts, Workshops und Interviews einlädt. Letztes Jahr musste das MusicMatch pandemiebedingt ausfallen, 2021 ist es als Online-Edition zurück und findet am 30. April und am 1. Mai via Hopin statt.

In mehreren Sessionrooms verfolgen die Ticketbesitzer*innen den Ablaufplan und tragen zur Mitgestaltung der Programmpunkte bei. Man nimmt beispielsweise an einer Diskussion über Künstler*innen- und Clubförderung mit Expert*innen aus der Branche teil oder besucht einen Workshop zur Nachhaltigkeit im Nachtleben. Während der gesamten Zeit steht allen Festivalbesucher*innen die Ausstellung Der z/weite Blick des Archivs der Jugendkulturen im virtuellen Objekt klein a zur Besichtigung frei. Dort findet am Samstag eine Networking-Afterhour mit Sets der klein-a-Residents eves120 und Pal Orbis statt, bei der man online mit Referent*innen ins Direktgespräch kommt. Ab 21:30 Uhr klingt die Online-Party musikalische aus.

Der Preis für ein Rundum-Sorglos-Onlineticket inklusive Zugang zu den exklusiven Live-Webconcerts, unter anderem mit Haiyti und Pöbel MC, beträgt 11,70 Euro. Wer ausschließlich an den Konferenzinhalten interessiert ist, bekommt für 6,20 Euro ein Ticket für alle Veranstaltungen.

GROOVE präsentiert: MusicMatch

30. April und 1. Mai 2021

Line-up: Haiyti, Yung FSK 18, Alphonzo, DJ Access, Pöbel MC, The Dead End Kids

Tickets:

ab 11,70€ Online-Ticket 1 (Konferenz & Festival)

ab 6,20€ Online-Ticket 2 (Konferenz only)

ab 6,20€ Online-Ticket 3 (Festival only)