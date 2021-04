Thomas Franzmann alias Zip (rechts) neben Ricardo Villalobos (Foto: Presse)

Tech-House ist wohl das große Sorgenkind der elektronischen Musikgenres. Dabei hat es doch eigentlich gar nicht so schlecht angefangen. Das, was heute breitflächig im Mainstream als Tech-House kommerzialisiert wird, hat im Übrigen gar nicht mal so viel mit ursprünglichem Tech-House zu tun. Das Genre leidet unter dem Bild von billigen Massenpartys auf Ibiza, neonfarben gerahmten Sonnenbrillen und gepanschten Cocktails.

In den frühen 2000ern befand sich diese Musik auf einem aufsteigenden Ast. Labels wie Perlon prägten mit ihren Releases den Sound auf den Dancefloors maßgeblich mit. Perlon wurde 1997 von Markus Nikolai, Chris Rehberger und Thomas Franzmann gegründet. Letzterer tritt seit geraumer Zeit unter dem Pseudonym Zip auf. Vor gut 20 Jahren hat er uns, neben einigen Deep-House-Geschichten, mit seinen DJ-Charts gezeigt, was echter Tech-House so kann.

