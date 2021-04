Am Donnerstagvormittag kam es im Musikclub Flex am Wiener Donaukanal zu einem Brand. Augenzeugen hatten die starke Rauchentwicklung schnell bemerkt und verständigten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Brandherd schnell identifizieren und innerhalb einer halben Stunde löschen. Laut Clubbetreiber handelte es sich bei der Brandursache um einen Kabelbrand am Dach.

Der entstandene Sachschaden am Gebäude ist nicht schwerwiegend.

In letzter Zeit gab es eine Reihe von Bränden in diversen Clubs wie der IPSE, dem Sounds und dem Club der Visionäre in Berlin sowie dem Golden Pudel in Hamburg.