Robag Wruhme (Foto: Presse)

Die in Amsterdam ansässige DJ und Produzentin Nicky Elisabeth hat sich in den letzten Jahren mit einer Residency im Amsterdamer Club De Marktkantine sowie Auftritten auf den Festivals DGTL und STRAF_WERK in der europäischen DJ-Gemeinde etabliert. Seit 2019 ist sie nun auch Teil des Künstler*innenkatalogs von Kompakt. Am 2. April erscheint ihre Label-Debüt-EP auf dem Kölner Imprint. Für die vier Titel umfassende 12-Inch mit dem Titel Celeste hat sich die aufstrebende Künstlerin zwei Urgesteine der deutschen House-Szene an Bord geholt. Sowohl Roman Flügel als auch Robag Wruhme nehmen sich dem Titeltrack an.

Mit unverkennbarem Klang widmet sich Robag Wruhme dem liebevoll konstruierten Track Elisabeths. Scharrende Drums und friemelige Sounds vermischen sich nahtlos mit den transzendenten Melodien des Originals. Wie ein Traum windet sich „Celeste (Robag Wruhme’s Boschkord Lom NB)” durch die Erinnerungen einer längst vergessenen Zeit. Sanfte Melodien verlieren sich in weiten Flächen und eine flüsternde Stimme wispert immer wieder „celestial” (himmlisch) durch das Gerüst eines treibenden Drum-Patterns. Behutsam beschwört der Titel Bilder einer besseren Zeit. Der perfekte Track, um sich aus dem Lockdown zu beamen. Zurück an den Festival-See, in den Augen ein Nachglanz der Nacht.

Celeste (Kompakt)

1. Celeste

2. Say

3. Celeste (Roman Flügel Remix)

4. Celeste (Robag Wruhme’s Boschkord Lom NB)

Format: Vinyl, Digital

VÖ: 2. April 2021