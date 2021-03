Label-Logo von MAW Records

Am 26. März hat das legendäre NY-House-Duo Masters At Work den Relaunch ihres ikonischen Labels MAW Records angekündigt. Im Zuge dessen haben Kenny „Dope” Gonzalez und „Little” Louie Vega erstmalig den gesamten Katalog des Imprints digital zur Verfügung gestellt. Über 60 Einträge, darunter fünf bisher unveröffentlichte Tracks, sind via Soundplate nun hörbar. Mit „Mattel” kündigten sie außerdem den ersten neuen Track nach 20 Jahren an. Zusammen mit einem Dub-Mix ihres Alias Kenlou soll der Titel am 2. April erscheinen. Weitere Veröffentlichungen werden im Laufe des Jahres folgen.

“Wir dachten, es wäre der richtige Zeitpunkt, unseren MAW-Records-Katalog einem neuen Publikum vorzustellen und mit neuer Musik nochmal als Masters At Work durchzustarten”, so das Duo gegenüber Resident Advisor. „Es war schon lange überfällig. 26 Jahre nach der Gründung von MAW Records haben sich unsere Fans einfach wieder nach ein bisschen MAW gesehnt.”

Wie kaum ein anderes Künstler-Duo haben Master At Work die elektronische Musik mitgeprägt. Neben ihrem MAW Moniker traten sie unter anderem auch als Sole Fusion, Nuyorican Soul, The Bucketheads und KenLou auf. In den letzten 20 Jahren waren sie allerdings vor allem als Labelchefs und DJs tätig.