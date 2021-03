Malcolm Cecil (Foto: Facebook)

Musikproduzent und Synthesizer-Pionier Malcolm Cecil verstarb im Alter von 84 Jahren am Sonntag, den 28. März 2021. So gab es die Bob Moog Foundation via Twitter bekannt. Grund für seinen Tod war eine jahrelange Krankheit. Der Brite war ein einflussreicher Mann in der Geschichte der Synthesizer. Gemeinsam mit Robert Margouleff entwickelte er den größten Synthesizer der Welt, den Original New Timbral Orchestra, auch bekannt als TONTO. Sie schufen ein massives modulares System, das aus Synthesizern und Modulen verschiedener Hersteller wie Moog, ARP, Oberheim, Serge, Roland und Yamaha bestand.

Cecil und Margouleff nannten sich Tontos Expanding Head Band und veröffentlichten 1971 ihr Debütalbum Zero Time. Daraufhin arbeitete das Duo mit vielen bekannten Künstler*innen zusammen. Unter anderem der US-amerikanische Soul-Sänger Stevie Wonder verwendete gemeinsam mit Cecil und Margouleff den TONTO Synthesizer für sein Album Innervisions, das 1973 erschien. Mit Malcolm Cecil verliert die Welt eine der bedeutendsten Personen in der Welt der Synthesizer, dessen Nachlass die elektronische Musikindustrie bis heute beeinflusst.