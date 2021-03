Vjuan Allure (Foto: Allures Facebookprofil)

Der US-amerikanische Ballroom-DJ Vjuan Allure ist verstorben. Laut Out Magazin wurde er keine 40 Jahre alt. Die Neuigkeit verbreitete sich ab Montagnacht über verschiedene Social-Media-Kanäle. Insbesondere auf Twitter drückten zahlreiche Akteure und Fans aus der Ballroom-Szene Familie und Freunden des in Washington D.C. wohnhaften Musikers ihr Beileid aus. Die Todesursache ist noch unbekannt.



Allure galt als einer der einflussreichsten Musiker*innen der Ballroom-Szene und Mitbegründer des angelehnten Musikgenres. Sein Remix von Masters At Works The Ha Dance gilt als einer der bekanntesten und stilprägensten Stücke des Genres.

Die Ballroom-Szene entstand in den 1970er und 1980er Jahren innerhalb der afroamerikanischen und latinoamerikanischen Queer-Community New Yorks. Auf sogenannten Balls entstand ein Tanzstil, das sogenannte Voguing, bei dem Teilnehmer*innen auf einer Bühne oder einem Catwalk mit schnellen, kantigen Bewegungen teils akrobatische Performances aufführen.