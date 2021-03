Super Flu (Foto: Presse)

Wie viele neue Start-ups konzentriert sich auch das junge Berliner Unternehmen lifelive.io auf die Kreation von möglichst immersiven digitalen Erlebnissen. Mit ihrem interaktiven Konzept für virtuelle Festivals haben sie dabei jüngst für Aufsehen gesorgt. Nicht nur Streaming, sondern auch interaktive Video-Chats sowie eine virtuelle Bar sind mit der neuen Technologie möglich. In Zusammenarbeit mit Labels wie Stil vor Talent und Monaberry veranstalten sie nun am Samstag, den 13. März, ihr eigenes Festival. Von Oliver Koletzki bis AKA AKA kann das LifeLive Festival dabei mit einem stattlichen Line-Up aufwarten. Auch die beiden Hallenser Super Flu werden dabei sein. Kurz vor Festivalstart beantworten sie uns ein paar Fragen.

In Zeiten der Pandemie sehnen sich viele Menschen wieder nach spontanen Bekanntschaften, wie sie auf einem Festival entstehen. Glaubt ihr, das interaktive Format des LifeLive-Festivals kann dort einen guten Ersatz bieten?

Wahrscheinlich schon. Ob es aber einen Ersatz bietet, wissen wir auch nicht. Zumindest wird es die Option der spontanen Bekanntschaft geben, und das macht Hoffnung. Wie es sich dann tatsächlich anfühlt, wird man sehen.

Mit eurem Twitch-Channel habt ihr während des letzten Jahres schon viel Content im Streaming-Bereich geschaffen. Wie steht ihr zum Streaming? Seht ihr auch Vorteile in diesem Format?

Wir sind froh, dass wir weiterhin durch Streaming auf Twitch im stetigen Austausch mit unseren Fans sind. Eine aktive Community zu bilden und Feedback zu bekommen, ist ein großer Vorteil dieser Plattform. Vorher ging das fast ausschließlich im Club. Jetzt läuft das bei uns eben über unsere Home-Office-Show.

Neben den Einschränkungen berichten viele Künstler*innen, dass das letzte Jahr auch ein sehr kreatives Jahr war. Wie habt ihr das wahrgenommen? Habt ihr viel Neues produziert?

Nach zehn Jahren Touren ohne Pause haben wir den Break erstmal genossen. Dann haben wir ein paar Remixe gemacht, die jetzt die nächsten Wochen so nach und nach rauskommen. Ansonsten war leider gar nicht so viel Zeit übrig, um sich großartig neu zu erfinden oder auszuprobieren. Kinderbetreuung war Thema für uns, und unsere wochentägliche Streaming-Show hält uns gut auf Trab. Neue Tracks wird es trotzdem geben, demnächst auf unserem Label Monaberry und einem neuen australischen Label.

Was steht für euch, abseits vom LifeLive-Festival, in der nächsten Zeit an?

Wir erarbeiten gerade zusammen mit der Staatskapelle der Oper Halle ein Bühnenprogramm, das diesen Sommer hier in Halle an der Saale als Open-Air-Veranstaltung dargeboten werden soll. Und Monaberry verlangt natürlich auch große Aufmerksamkeit, da gibt es immer etwas zu tun.

Groove präsentiert: LifeLive-Festival

13. März 2021

Tickets: 3€

Line-Up: 2 Girls 1 Club, Acid Foxy, Aka Aka, Andhim, André Winter, Frederik Lechner, Hidden Empire, Jake The Rapper, Jil Tanner, Kaiser Kuba, Louisiane, Maksim Dark, Monkey Safari, Monoabe, NenaHalena, Oliver Huntemann, Oliver Koletzki, Pretty Pink, Serioes & Legendaer, Super Flu, The Sorry Entertainer, Thomas Lizzara, Viktor Talking Machine, Yetti Meissner, YouNotUs und viele mehr