Laksa (Foto: Presse)

Die tunesische Produzentin Donia Leiminhbach alias Azu Tiwaline gewann bereits mit ihrer Single Magnetic Service EP an Aufmerksamkeit. Bei Bandcamp, Resident Advisor und auch bei uns war die EP bei den Singles des Jahres vertreten. Nun legt Tiwaline mit ihrem Remix-Album von Draw Me A Silence nach. Es enthält neben zwei weiteren Tracks auch „Izen Zaren”, der von Tiwalines britischem DJ-Kollegen Laksa geremixed wurde. Das musikalische Werk hat seine Wurzeln, wie die Künstlerin selbst, in der Sahara- und El-Djerib-Region und erscheint auf dem französischen Label I.O.T Records.

Azu Tiwaline lässt vor allem rituelle Trance-Elemente und Merkmale der Berbermusik in ihren Sound aus der Wüste mit einfließen. „Izen Zaren” zeichnet sich überwiegend durch polyrhythmische und hypnotische Akzente aus, die umhüllt werden von einem Hauch Jungle-artiger Beats. Die Musik der Tunesierin verbindet Menschen mit der Natur und bringt beide in zeremonieller Atmosphäre zusammen. Der Klang wirkt desorientierend und ein wenig mysteriös – und dadurch anziehend und mitreißend. Laksa lässt den ursprünglichen Track schneller und aufgeregter wirken, jedoch trotzdem harmonisch. Er schafft es mit Trommel- und Rassel-artigen Beats, die Natur musikalisch darzustellen. Sie ist unberührt, gibt in der Ferne leise Tiergeräusche von sich.

Draw Me A Silence (I.O.T Records)

1. Berbeka (Flore Remix)

2. Izen Zaren (Laksa Remix)

3. Until The End (Don’t DJ Remix)

Format: Digital/Vinyl

VÖ: 26.03.21