Claudio Coccoluto ist heute morgen um 4:30 in seinem Haus in Cassino in Anwesenheit seiner Frau Paola und seiner beiden Kinder Gianmaria und Gaia verstorben. Er wurde 59 Jahre alt. Gestern hatte die Gemeinde von Cassino bekanntgegeben, dass dort dem Künstler ein Mural gewidmet werden soll.

Claudio Coccoluto wuchs in Gaeta etwa 100 Kilometer von Rom entfernt auf. Mit 13 begann er im Haushaltsgeräte-Geschäft seines Vaters aufzulegen. Ende der siebziger Jahre verschaffte er sich eine Stimme bei Radio Andromeda, dem ersten Privatradio Gaetas. Ab 1985 wurde das Auflegen zu seinem Beruf, er trat im Seven Up in Gianola zwischen Rom und Neapel auf. Wenig später lud ihn Marco Trani ein, Corrado Rizza hinter den Decks des Histeria in Rom abzulösen.

Coccoluto war der erste europäische DJ, der in der Sound Factory in New York auflegte. Der von ihm mitbetriebene Club Goa existierte über 25 Jahre und prägte das Nachtleben Roms über lange Zeit. Ab 1990 begann Coccoluto auch zu produzieren. Die meisten seiner Arbeiten entstanden gemeinsam mit Savino Martinez. Coccoluto und Martinez nannten sich World Famous Martinez Orchestra, The Dub Duo und The Heartists.

Coccolutos und Martinez’ größter Hit war „Belo Horizonte”, das 1996 auf Atlantic Jaxx, dem Label von Basement Jaxx, unter dem Heartists-Alias erschien. Ein Remake des Tracks von Bellini mit dem Titel „Samba De Janeiro” wurde zu einem Welthit – das prägende Sample beider Versionen stammt allerdings vom brasilianischen Jazz-Musiker Airto Moreira.

2007 veröffentliche Coccoluto seine Autobiographie mit dem Titel Io, DJ (Ich, DJ).