Borusiade (Foto: Presse)

Hinter dem Pseudonym Borusiade steckt die DJ und Produzentin Miruna Boruzescu und mit ihr eine der wichtigsten Vertreter*innen elektronischer Musik aus Rumänien. Gute 20 Jahre Erfahrung machen Borusiade zu einer nicht mehr wegzudenkenden Akteurin unserer Szene. Inzwischen wohnt sie in Berlin und stattet hiesigen Clubs wie Berghain, Griessmuehle oder dem ://about blank regelmäßige Besuche ab. Als Produzentin hat sie auf einschlägigen Labels wie Dark Entries oder Pinkman überzeugt. Nun erscheint ihre neue 5-Track EP Purge auf dem französischen Label Tripalium.



Die EP startet intensiv und kraftvoll mit „Let Go”. Ein kantiges Acid-Arpeggio führt in den Track ein, der schnell durch eine dumpfe Kickdrum unterstützt wird. Von nun an entführt Borusiade die Hörer*innen in die 80er Jahre. Blecherne, synthetische Snares und Claps, hohe Pads und ein tiefes Vocal mit viel Reverb. Die Stimme erzählt mehr als sie singt und erinnert im Klang an „Sweet Dreams (Are Made Of This)” der Eurythmics. Ein schöner, synthiger Dark-Wave-Song mit Kälte im Sound und (aller Wahrscheinlichkeit nach) Hitze auf dem Floor!

Purge (Tripalium Records)



1. Let Go

2. Purge

3. Nervous

4. Granted

5. Haunted Evolution

Format: Vinyl/Digital

VÖ: 05.03.2021