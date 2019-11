Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts eines Stores oder Vertriebs vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Dieses Mal mit der Rumänin Borusiade, dem Hotflush-Produzenten Locked Groove, Luuk von der Kölner Illusion-Crew und dem in Tokio ansässigen Plattenladen Technique. Wie immer in alphabetischer Reihenfolge:

Borusiade

Lieblings-EPs:



1. Tom Of England – Sex Monk Blues [L.I.E.S]

2. Khidja – In The Middle Of The Night [DFA]

3. Gladkazuka – The Drop [Cómeme]

4. Lhasa – Acetabularia [Dark Entries]

5. Odopt – Sociopath [Hivern Discs]

6. Lauren Flax – One Man’s House Is Another Woman’s Techno [The Bunker]

7. 3KZ – Existence, Resistance [Suburban Avenue]

8. Yak – Termina [R&S Records]

9. Fareed – Ghostweather [Maze]

10. Shifted – The Light Touch [Stroboscopic Artefacts]

Lieblingsalben:

1. Kris Baha – Palais [Cocktail D’Amore]

2. Matias Aguayo – Support Alien Invasion [Cómeme/ Crammed]

3. rRoxymore – Face to Phase [Don’t Be Affraid]

Locked Groove

Lieblings-EPs:

1. Vin Sol – Supernatural EP [Craigie Knows]

2. Incentive – You [Sleeve Records]

3. Dawl – Off World Odyssey [Tribe Recordings]

4. S-File – Searchin [GND Records]

5. Pepe – Life Signs [Church]

6. Rune Bagge – Ingen Tak Til Systemet [Kulør]

7. Mor Elian – Radical Spectacular [Fever Am]

8. Locked Groove – Eb And Flow [Hotflush Recordings]

9. Simone Bauer – Arcadia [Sure thing]

10. Helena Hauff – Living With Ants [Return to Disorder]

Lieblingsalben:

1. Aardvarck – Monkey Formula [Crowd]

2. Automat – Automat [Tempo Dischi]

3. Perila – Irer Dent [sferic]

Luuk

Lieblings-EPs:

1. Anunaku – Whities 024 [Whities]

2. Joy O – Slipping [Hinge Finger]

3. Strings Of Death – Streicher Des Todes [Vigram]

4. Incentive – You [Sleeve Records]

5. Sir Hiss – Teheran Gunshots / Mr Sandmann [No More Mailouts]

6. Orson – Delivero EP [Version]

7. Persian Prince – Lost Dats 91 95 Vol. 8 [Existance Is Resistance]

8. Toyin Agbetu presents Nemesis – The Transgressive Storms EP [Frame Of Mind]

9. Atom™ & Tobias – Cuando [Pomelo]

10. Wanderwelle & Badhagens Musikfolrening – Victory Over The Sun [Semantica]

Lieblingsalben:

1. Afrodeutsche – Break Before Make [Skam]

2. Various – Gost Zvuk 5 Years [Gost Zvuk]

3. Carla dal Forno – Look Up Sharp [Kallista Records]

Technique Tokyo

Verkaufs-Charts für EPs:

1. Gonno & Nick Höppner – Lost EP [Ostgut Ton]

2. Takashi Himeoka – Utakata EP [Phreak]

3. Do Or Die – Nazka Lines [Time Passages]

4. Z@p – Brutalism [My Own Jupiter]

5. Kai Kan & Purple Hummer – VDSKKY EP [The Other Side]

6. Various – Tone Dropout Vol. 8 [Tone Dropout]

7. Edward – Lost In Paradise [Giegling]

8. Sonic Weapon, K-Line – G [Thinner Groove]

9. Theo Parrish & Lori & Silentjay & Simon Marvin & Perrin Moss & Paul Bender – What You Wanna Ask For [Sound Signature]

10. Jonathan Kusuma – Homesick #7 [Homesick]

Verkaufs-Charts für LPs:

1. Floating Points – Crush [Ninja Tune]

2. Shinichiro Yokota – Ultimate Yokota 1991 – 2019 [Sound Of Vast]

3. Various – DJ Nobu presents Beyond Space And Time 001 [Beyond Space And Time]