Drum Wizardry Sample Pack (Foto: Legowelt)

Der holländische Produzent und leidenschaftliche Synthesizer-Nerd Legowelt veröffentlicht ein neues Samplepack namens Legowelt Drum Wizardry.

Insgesamt 325 einzigartige One-Shot-Drum-Samples in 16 Bit Wav zur freien Benutzung stehen zur Verfügung. Die über Jahre gesammelten Samples stammen aus Gerätschaften wie dem Amiga 1200, EMU EMAX II, Soundblaster, AKAI S900, S612, Prophet2000, CHEETAH SX16, EMU Emulator II und vielen mehr. Verschiedene Verzerrungen, digitale Artefakte und Rauschen geben den Samples ihren besonderen Legowelt-Touch.

Danny Wolfers beschreibt das Samplepack als kleines Geschenk für die Winterferien an alle Musiker*innen und Produzent*innen und fügt hinzu: „No worn out clean soggy overused boring clinical TR techno whatever drum machine samples but all new fresh unique processed layered synthesized FX’d drum sounds with extra crispy lo-fi crunch & punch!!!”

Das Samplepack steht gratis zum Download zur Verfügung – mit der Möglichkeit, per Paypal eine Spende zu hinterlassen oder Wolfers auf Bandcamp zu unterstützen.

In diesem Jahr veröffentlichte der Gear-Fetischist Wolfers das Album Unconditional Contours, das er im Swiss Museum for Electronic Music Instruments (kurz: SMEM) aufnahm. Hier geht’s zur Review.