Die Groove DJ-Charts mit Anastasia Kristensen, DUALDISK, Freddy K, Juri Heidemann, Marcism und Mike Starr

Anastasia Kristensen

Anastasia Kristensen stöbert im Kopenhagener Plattenladen Proton Records (Foto: Privat)

Tracks/EPs:

Lower Frequencies – Black Asteroid [PLS.UK]

HOT – Manni Dee x River Moon [Silk + Steel]

Ida Engelhardt – 22.22 [Kengu]

Russell Krew – No Shape [TONIC]

Blotter Trax – Octopii [Optimo]

Mamwadi – The Struggle Within [re:flect]

Swayzak – Japan Air [Medicine Label]

TOGO – So Many Options [HTS]

Mesak – Cycle of 6 [Ghost Technology]

Bjarki – Can You Please Like My Picture [Differance Engine]

Alben/Compilations:

Javano – Metropolis LP [Temple of Sound]

Amnesia Scanner & Freeka Tet – STROBE.RIP [PAN]

Baril – For You, Forever [Intercept]

DUALDISK

DUALDISK (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Beau Didier – CUT 3 [BEAU]

Virgo – M.I.T.A. – King Size Diva (Original Mix) [VIRGO]

Gaetek – Last Three Months A1 [CNFR]

Stef Mendesidis – Wurlitzer Machinery [Klockworks]

Isaiah – Go Get It [ISH]

Ignition Technician – Slanted [APE]

Undivulged – Modular [Undivulged]

Dusko Janevski – Class M Planet [Self-released]

DUALDISK – Furry Coat [Self-released]

Deep Mind Direction – Breakthrough [DADMD]

Alben/Compilations:

Al Wootton – We Have Come To Banish The Dark LP [Trule Records]

VA – Frenzy Various Artists II [Frenzy]

James Ruskin – Point 2 [Tresor]

Freddy K

Freddy K (Foto: Presse)



Tracks/EPs:

Funk Assault – Minimum One Post A Week [Primal Instinct Records]

Nihad Tule & Roseen [Tar Hallow]

Dold – Kompass [KEY Vinyl]

Sev Dah – Proletarijat 11 [Proletarijat]

Rene Wise – Lucky Number 7 [Bassiani]

Arjun Vagale – Kimono [KEY Vinyl]

Various Artists – Untitled [PhaseYou]

Z.I.P.P.O – Morfismo [SK_eleven]

Nicolas Vogler – Dangerous Game [Malör]

Border One – Light Trial [Token]

Alben/Compilations:

Al Wootton – We Have Come to Banish The Dark [Trule]

Detroit’s Filthiest – 100% Authenticity Guaranteed (Casa Voyager)

The Exaltics – The Seventh Planet (Clone West Coast Series)

Juri Heidemann

Juri Heidemann (Foto: Presse)

Karenn – Happy Birthday [Voam]

7XINS – Mantis Call [Severn Electronics]

Nenor – Green Time [Burnin Music Recordings]

Kassian – X-303 [!K7 Music]

Orbe – Sigma [Orbe Records]

Alexander Johansson, Mattias Fridell – Nattugglan [H-Productions]

Ireen Amnes – Our Bodies [Tresor Records]

Jonas Kopp – LIM 5D [Tremsix]

Leiras – Ox Emerald [Ownlife]

Kribs – Organic Transitions [Self-released]

Alben/Compilations:

Kribs – Grounded [Self-released]

Andrea Belfi – Eternally Frozen [Maple Death]

Stefano Pilia & Valerio Tricoli – Cantor Park [Improved Sequence]

Marcism

Marcism (Foto: Presse)



Tracks/EPs:

Funk Assault – That’s The Funk Assault [Primal Intsinct]

MCR-T & Partiboi69 – Go To My Show [Mutual Pleasure]

Leo Pol – The Ride [Tigh Pop]

Mall Grab – Say Nothing [Mall Grab]

Marcism – Sing With Me [Valor]

Blue Hawaii & Salzbauer – I Felt Love ( Salzbauer Rave Edit) [Arbutus Records Inc.]

The Chronics – Let It Go [RAW]

Zisko – Making Of A Desire [Drawner]

Alec Dienaar – Out of Print (Chlär Remix) [Deadline]

SZG – occult XVI [occult]

Alben/Compilations:

Chaos In The CBD – Fabric presents Chaos In The CBD (DJ Mix) [Fabric]

Surgeon – Crash Recoil [Tresor Records]

Gianni Brezzo – Tutto Passa [Jakarta Records]

Mike Starr

Mike Starr (Foto: Presse)



Tracks/EPs:

Kai Alcé & Ash Lauryn – Underground & Black [NDATL]

Man/ipulate – Music Call (Baldo Acid Remix) [Certain Music]

Ketiov – Gorgeous [Ketiov]

Closer Orbit – Manifesto [Motech]

Redshape – Acid Flow [Running Back]

Radio Slave – Wild Life [Rekids]

Sven von Thülen – Shared Reality [Work Them Records]

Frank De Wulf – Magic Orchestra (PAS Live Jack Edit) [Music Man]

Fantastic Man – Hyper.Sonic [Superconscious Records]

Makèz – Love You More (Mr G’s Endlessly in Love Dub) [Sonic Soil]

Alben/Compilations:

DJ Bone – Further [Subject Detroit]

Transparent Sound – Accidents 1994-2023 [Tresor]

Isolée – Resort Island [Resort Island]