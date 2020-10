Waq Waq Kingdom (Foto: Marco Tinari)

Diskriminierung und mangelende Chancengleichheit sind selbstverständlich nicht erst seit COVID-19 ein Thema und erst Recht keines, welches sich auf ein Land oder eine Branche beschränken ließe. Vor allem in den letzten Monaten konnte man sehen, wie groß die Mißstände in fast allen Bereichen sind und wie viel Gesprächsbedarf besteht. Und es sieht so aus, als ob immer mehr Menschen den gegenwärtigen Zeitpunkt wählen, um endlich solche Debatten zu führen.

Das zum dritten Mal in Berlin stattfindende Festival DICE macht sich besonders für LGBTQ+-, POC-Communitys und für künstlerische Vielfalt stark. Unter dem diesjährigen Motto Point Of No Return laden die Veranstalter*innen vom 26. bis 31. Oktober online sowie live zu Konzerten, Workshops, Seminaren, Panels und Performances ein. Das DICE Conference + Festival findet dieses Jahr in limitierter Kapazität und in neuem Format über sechs Tage statt, um trotz Beschränkungen dem Programm ausreichend Zeit und Raum geben zu können.

Neben der Konferenz besteht das Programm aus Live-Auftritten, die am Freitag und Samstag in der Taborkirche in Kreuzberg zeigen, wie Diversität in Musik und Kunst abbildbar sind. Zum Line-up gehören internationale Künstler*innen wie WaqWaq Kingdom, Laurel Halo und Catu Diosis, die in Deutschland leben.

DICE Conference + Festival

26. bis 31. Oktober 2020

Konferenz Programm

Montag, 26.10. (Online)

12:00 – 13:00 Field recording and production workshop

13:45 – 14:45 Leyla Yenirce (Rosaceae) x Aida Baghernejad in conversation

15:00 – 16:00 Queer ear mastering workshop

16:30 – 17:30 Strategies for mental health & self-preservation during a pandemic (bipoc-

only)

18:00 – 19:00 Building online communities effectively – BLM panel

Dienstag, 27.10. (Kiezkapelle, Neukölln)

14:00 – 15:00 Interactive discussion on point of no return

15:00 – 16:30 Body movement for confidence – workshop

17:00 – 18:00 Improvisation workshop with Nathalie Greffel

18:00 – 19:00 Legacy of DIY resistance & social movements in the age of gentrification

19:00 – 20:00 TBA

20:00 – 22:00 Lol the dice – Intersectional stand-up comedy

Mittwoch, 28.10 (Kiezkapelle, Neukölln)

14:00 – 15:00 Crafting a narrative for your creative project

15:00 – 16:00 Mapping the future in the midst of a paradigm shift

16:00 – 17:00 Bundesverband bildender Künstler*innen – Unionising the arts (Auf

Deutsch)

17:00 – 18:00 Radical solidarity, a lecture by Dr. Emilia Roig

18:00 – 19:00 Forensic architecture: Storytelling as testimony

19:00 – 20:00 The anatomy of a sample /w Yantan Ministry

20:00 – 22:00 House of living colors drag show

Donnerstag, 29.10 (Online)

15:00 – 17:00 Sound healing, spirituality and blackness, a lecture by Evan Ifekoya

17:00 – 18:00 Money, power & appropriation in the burlesque scene

Samstag, 31.10. (Taborkirche, Kreuzberg)

13:00 – 15:00 Queer neighbourhood walking tour

Festival Programm

Freitag, 30.10. (Taborkirche, Kreuzberg)

16:00 – 17:00 Nguyễn + Transitory

17:00 – 18:00 Rosaceae

18:00 – 19:00 Alexandra Cárdenas

19:00 – 20:00 Slim Soledad

20:00 – 21:00 Laurel Halo

21:00 – 22:00 Lotic

Samstag, 31.10. (Taborkirche, Kreuzberg)

16:00 – 17:00 Juba

17:00 – 18:00 Madanii

18:00 – 19:00 Anthony Hüseyin

19:00 – 20:00 Catu Diosis

20:00 – 21:00 Aérea Negrot

21:00 – 22:00 Waqwaq Kingdom

Mehr Informationen findet ihr hier.