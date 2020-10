Tim Sweeney (Foto: Privat)

Tim Sweeney ist den meisten wahrscheinlich durch seine Radioshow Beats in Space bekannt, die ohne Frage zur Crème de la Crème der elektronischen Radiosendungen gehört. WNYU aus New York strahlt seit über 20 Jahren die Sendung des DJs, Produzenten und Labelbetreibers aus, zu der er eine vielfältige Auswahl von Künstler*innen aus aller Welt einlädt. Mit auffallend gelungenen Karikaturen der Gäste und kurzen Interviews steigert die Sendung so schon lange den musikalischen Reichtum unserer Szene.

In seinen Charts von 2010 präsentiert Sweeney uns eine Melange aus Tracks: Exotische Housetracks wie der von Mim Suleiman auf Gerd Jansons Running-Back-Label, funkige Disco-Nummern wie Dr. Dunks „Keep It Cheap” oder Wiedererkennung-Hits wie LoSouls Remix von „Schöne Frau mit Geld” der Berliner Kultband Ideal.



