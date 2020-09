Benjamin Fröhlich (Foto: Presse)

Das Robert Johnson wird 21. In manchen Teilen dieser Welt wäre für die Offenbacher Institution nun also die Volljährigkeit erreicht. Für Clubs ist ein solch hohes Alter allerdings alles andere als geläufig. Nur wer stetig Qualität abliefert, kann sich über so lange Zeit halten. Dafür steht das Robert Johnson – genauso wie das hauseigene Label Live at Robert Johnson. Darüber erscheint nun anlässlich des Geburtstags die Lifesaver 4 Compilation. Entsprechend des Jubiläums tragen 21 Künstler*innen aus dem Umfeld des Clubs Tracks zu der Fünffach-LP bei. Neben Wegbegleitern der ersten Stunde wie Roman Flügel oder Gerd Janson sind auch viele Vertreter einer jüngeren Generation von DJs mit von der Partie, wie Perel oder Benjamin Fröhlich.

Letzterer konnte in der Vergangenheit vor allem mit seinem Label Permanent Vacation für Aufmerksamkeit sorgen. Nach diversen EP-Veröffentlichungen erschien letztes Jahr sein Debütalbum auf ebendiesem Imprint. Sein Beitrag zu Lifesaver 4 trägt den Titel „The Road Leads Back To You”. Fröhlichs Breakbeat-Kickdrum erzeugt zusammen mit der rollenden Bassline eine berauschende Stimmung und die Lead-Synth flattert mit einer gehörigen Ladung Delay über dem Fundament.

Hört hier vor der Veröffentlichung der Lifesaver 4 Compilation unsere exklusive Trackpremiere von „The Road Leads Back To You”:

Various Artists – Lifesaver 4 Compilation – 21 (Live at Robert Johnson)

A1. Perel – Feuer + Wasser

A2. Panthera Krause – Strings Of Plagwitz

B1. Benjamin Fröhlich – The Road Leads Back To You

B2. Massimiliano Pagliara – Before I Let You Go

B3. Koga – Enter The Tekn

C1. Red Axes – Lala In A Bag

C2. TCB – Lucified Dub

D1. форм – Jolki Palki

D2. Davis – Mil Reais

E1. Portable – Unity (Gerd Janson Ramona Remix)

E2. Portable – Unity

F1. Chinaski – Hellion

F2. Johannes Albert – Shattered Dreams

G1. Roman Flügel – Another Day

G2. Damiano von Erckert – Let’s Hide Away

H1. Secretsundaze – DMDU

H2. Cedric Dekowski – Livius

I1. Black Spuma – Cuori Strapazzati

I2. Axel Boman – Moon Street

J1. Fort Romeau – Another Dymention

J2. Llewellyn – True Stories

Format: Vinyl & Digital

VÖ: 09. Oktober 2020