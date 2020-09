Kikelomo (Foto: Gil Corujeira)

In den letzten Monaten ist immer wieder klar geworden, dass Menschen einen fast nicht zu bändigenden Drang zum Feiern und Tanzen verspüren. Gerade im Hinblick auf illegale Raves, die im Zuge von Clubschließungen während der Pandemie in ganz Deutschland wie Pilze aus dem Boden sprießten, ist die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen schwer bis gar nicht zu kontrollieren. Um die Sicherheit der Gäste, des Personals und ihres Umfelds zu gewährleisten, veranstaltet das Berliner Kollektiv Warning am 19. und 20. September gemeinsam mit Freunden den ersten SAFE* RAVE. Unter Einhaltung der gegebenen Regelungen soll hier trotz der Umstände in sicherer Umgebung gefeiert werden.

In der Kulturoase Lichtenberg geben sich am Samstag und Sonntag Künstler*innen aus dem erweiterten Warning-Umfeld die Ehre. Am Samstag spielen unter anderem DJ Fart in the Club – ihres Zeichens ein Viertel von Imaginary Friend – und DJ Gigola von Live From Earth, während am Sonntag der Berghain-Resident Barker oder Kikelomo vom No-Shade-Kollektiv mit von der Partie sind. Die Macher*innen versprechen nicht weniger als „die beste Musik für das beste Publikum”.

Bei uns könnt ihr 2×2 Tickets für einen der beiden Veranstaltungstage vom SAFE* RAVE by Warning & Friends gewinnen. Um teilzunehmen schickt uns einfach eine Mail mit dem Betreff Safe Rave, eurem Namen und dem vollen Namen eurer Begleitung an gewinnen@groove.de! Teilnahmeschluss ist Freitag, der 18. September, um 11 Uhr.

SAFE* RAVE by Warning & Friends

19. und 20. September 2020

Tickets: 20 € + VVK-Gebühr

Line-Up: Barker (Leisure System, Ostgut Ton), D. Tiffany B2B Secret Act (Planet Euphorique), DJ Fart in the Club (Imaginary Friend), DJ Gigola (Live From Earth), Driss Bennis pres. OCB (Warning, Casa Voyager), Franklin De Costa (Mother’s Finest), Golden Medusa, JakoJako (Leisure System), Kikelomo (No Shade), Marie Montexier (Warning), Miriam Schulte (Mother’s Finest)

Kulturoase Lichtenberg

Bürknersfelder Str. 10

13053 Berlin