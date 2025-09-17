Mitglied jetzt!
ChartsTop 30

GROOVE Charts (Sommer 2025)

Katharina Pittack

Top 30 Charts

Für die Erstellung der GROOVE Charts im Sommer 2025 wurden die DJ- und Verkaufs-Charts folgender Künstler:innen und Plattenläden berücksichtigt:

Aida Arko, Alicia Hahn, Amanda Mussi, ANNA Z, Andy Martin, Auspex, Azu Tiwaline, Beau Didier, Ben Dust, BL3SS, Blue Hour, Bloody Mary, Claus, Chontane, Christoph Faust, CRRDR, CRYME, Daidu, Dajusch, Disguised, Dogpatrol, Dustin Zahn, Elisa Batti, Elle Dee, Elvin, FJAAK, Gregor Tresher, Hilit Kolet, Introversion, Invexis, Jana Woodstock, Janis Zielinski, Jamaika Suk, J.Manuel, JKS, John Acquaviva, Justin Jay, Kameliia, Ken Ishii, Klaudia Gawlas, Kris Baha, Lakuti & Tama Sumo, LAUER, LAVEN, Lennart Wiehe, Lesterr, Mac Declos, Maltitz, Marc Homer, Mary Yuzovskaya, Nat Wendell, Nymed, Oskar Knickelbein, Paula Koski, peachlyfe, Phase Fatale, Pink Concrete, Projekt Gestalten, RKay, Regal, Rill, Risa Taniguchi, RNGD, RUIZ OSC1, RSquared, Shoal, Sound Metaphors, Spikey Lee, Sparkling Water Dreams, STEYA, Steve Bicknell, Sunil Sharpe, Surf 2 Glory, Tadeo, Taaris, The Illustrious Blacks, The Lady Machine, Titonton Duvante, Toma Kami, Yamour, Zombies in Miami

Top 30 EPs:

1. Vinicius Honorio – Stark Reality [SK_eleven]

2. Vardae – Flaming As A Cloud [Samurai Music]

3. Bidoben – Torment [Sublunar Records]

4. Burden – Atlantis [KSR]

5. Obscur – Moving Pressure 04 [Moving Pressure]

6. Markus Suckut – Moments [Fuse]

7. Ploy – The Flirt EP [Faith Beat]

8. FJAAK – FJAAK 012 [FJAAK]

9. Marcal – Nature Of Future [Spazio Disponibile]

10. Nastya Vogan / Phase Fatale – Transitioning Practice [Standard Deviation]

11. Pugilist – Monument [Ruff Kutz]
12. ANNĒ – Frescoes EP [Arsenik]
13. Arkan – Attraction [SK_eleven]
14. Nikk – Down In The Shadows [Spandau20]
15. Rosati – Slipstream EP [Global Pulse]
16. Skatebård & Lauer – Trollkraft [Bordello A Parigi]
17. Tauceti – Emeraude [Non Series]
18. Zara – Soaring Ora [amenthia recordings]
19. Altinbas – Eclipse [Observer Station]
20. Carré – Meltdown [Woozy]
21. Invexis – Morphium EP [Scrap & Delete]
22. Kaspiann – Vala 4 [Vala]
23. Mislaw – BCCX017 [BCCO]
24. Cinthie – Look Mom! No Piano EP [803 Crystal Grooves]
25. Julie Desire – Call Me Back [Correspondant]
26. Sciahri – Pareidolia III [Sublunar]
27. Setaoc Mass – Where The Rainbow Begins [SK_eleven]
28. Takt – Imbalance EP [PRTL WRX]
30. Vromo – Undertones [V35]
31. Eoin DJ – Second Sky [A7A]

Top 10 Alben & Compilations:

1. Surgeon – Shell~Wave [Tresor]

2. Ø [Phase] – White Pills [Modwerks]

3. Barker – Stochastic Drift [Smalltown Supersound]

4. Claudio PRC – Self Surrender [Delsin]
5. Polygonia – Dream Horizons [Dekmantel]
6. VA – RAW Summer Hits 6 [RAW]
7. Abdullah Miniawy – Peacock Dreams أَحْلَامُ الطَّاوُوسِ [PPL Songs / Aghani El Khalq أغاني الخلق]
8. Kaisei – Sketchbook [Optic Portal]
9. Lewis Fautzi – Unwritten Chapters [Faut Section]
10. VA – GTG COMP 001 [Grab The Groove]

Die GROOVE DJ-Charts mit Alicia Hahn, Daidu, Elvin, Reka Zalan, Rill und RSquared

Die letzte Runde der GROOVE DJ-Charts im Sommer – mit Alicia Hahn, Daidu, Elvin, Reka Zalan, Rill und RSquared.
Katharina Pittack -

Features

Im Rausch durch die Welt und zurück: Weggefährten erinnern sich an Monkey Maffia

Feature
Vor einem Jahr verstarb Sören Bodner alias Monkey Maffia. Wir wollten von Weggefährten wissen, wie sie die Zeit mit ihm erlebt haben.

Jay Haze: Erinnerung in fünf Tracks

Feature
Im August starb der US-amerikanische Produzent, DJ und Labelbetreiber Jay Haze. Wir geben Einblick in sein musikalisches Erbe.

Zeitgeschichten: DJ-Kicks

Feature
!K7 wird 40, „DJ-Kicks” 30. Doch wie entstand die erfolgreichste Mix-Serie in der elektronischen Musik überhaupt? Das lest ihr im Interview.

