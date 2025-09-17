GROOVE Charts (Sommer 2025)

Für die Erstellung der GROOVE Charts im Sommer 2025 wurden die DJ- und Verkaufs-Charts folgender Künstler:innen und Plattenläden berücksichtigt:
Aida Arko, Alicia Hahn, Amanda Mussi, ANNA Z, Andy Martin, Auspex, Azu Tiwaline, Beau Didier, Ben Dust, BL3SS, Blue Hour, Bloody Mary, Claus, Chontane, Christoph Faust, CRRDR, CRYME, Daidu, Dajusch, Disguised, Dogpatrol, Dustin Zahn, Elisa Batti, Elle Dee, Elvin, FJAAK, Gregor Tresher, Hilit Kolet, Introversion, Invexis, Jana Woodstock, Janis Zielinski, Jamaika Suk, J.Manuel, JKS, John Acquaviva, Justin Jay, Kameliia, Ken Ishii, Klaudia Gawlas, Kris Baha, Lakuti & Tama Sumo, LAUER, LAVEN, Lennart Wiehe, Lesterr, Mac Declos, Maltitz, Marc Homer, Mary Yuzovskaya, Nat Wendell, Nymed, Oskar Knickelbein, Paula Koski, peachlyfe, Phase Fatale, Pink Concrete, Projekt Gestalten, RKay, Regal, Rill, Risa Taniguchi, RNGD, RUIZ OSC1, RSquared, Shoal, Sound Metaphors, Spikey Lee, Sparkling Water Dreams, STEYA, Steve Bicknell, Sunil Sharpe, Surf 2 Glory, Tadeo, Taaris, The Illustrious Blacks, The Lady Machine, Titonton Duvante, Toma Kami, Yamour, Zombies in Miami
Top 30 EPs:
1. Vinicius Honorio – Stark Reality [SK_eleven]
2. Vardae – Flaming As A Cloud [Samurai Music]
3. Bidoben – Torment [Sublunar Records]
4. Burden – Atlantis [KSR]
5. Obscur – Moving Pressure 04 [Moving Pressure]
6. Markus Suckut – Moments [Fuse]
7. Ploy – The Flirt EP [Faith Beat]
8. FJAAK – FJAAK 012 [FJAAK]
9. Marcal – Nature Of Future [Spazio Disponibile]
10. Nastya Vogan / Phase Fatale – Transitioning Practice [Standard Deviation]
11. Pugilist – Monument [Ruff Kutz]
12. ANNĒ – Frescoes EP [Arsenik]
13. Arkan – Attraction [SK_eleven]
14. Nikk – Down In The Shadows [Spandau20]
15. Rosati – Slipstream EP [Global Pulse]
16. Skatebård & Lauer – Trollkraft [Bordello A Parigi]
17. Tauceti – Emeraude [Non Series]
18. Zara – Soaring Ora [amenthia recordings]
19. Altinbas – Eclipse [Observer Station]
20. Carré – Meltdown [Woozy]
21. Invexis – Morphium EP [Scrap & Delete]
22. Kaspiann – Vala 4 [Vala]
23. Mislaw – BCCX017 [BCCO]
24. Cinthie – Look Mom! No Piano EP [803 Crystal Grooves]
25. Julie Desire – Call Me Back [Correspondant]
26. Sciahri – Pareidolia III [Sublunar]
27. Setaoc Mass – Where The Rainbow Begins [SK_eleven]
28. Takt – Imbalance EP [PRTL WRX]
30. Vromo – Undertones [V35]
31. Eoin DJ – Second Sky [A7A]
Top 10 Alben & Compilations:
1. Surgeon – Shell~Wave [Tresor]
2. Ø [Phase] – White Pills [Modwerks]
3. Barker – Stochastic Drift [Smalltown Supersound]
4. Claudio PRC – Self Surrender [Delsin]
5. Polygonia – Dream Horizons [Dekmantel]
6. VA – RAW Summer Hits 6 [RAW]
7. Abdullah Miniawy – Peacock Dreams أَحْلَامُ الطَّاوُوسِ [PPL Songs / Aghani El Khalq أغاني الخلق]
8. Kaisei – Sketchbook [Optic Portal]
9. Lewis Fautzi – Unwritten Chapters [Faut Section]
10. VA – GTG COMP 001 [Grab The Groove]