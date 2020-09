Bar am Ufer (Foto: Presse)

Nachdem letzte Woche der neue Standort der Griessmuehle bekannt wurde, präsentiert der Club nun die Bar am Ufer, kurz BAU, am Kiehlufer in Neukölln. Diese befindet sich in der Nähe der alten Heimat des Clubs an der Sonnenallee. Dort gibt es fortan von 9 Uhr morgens bis spätabends in gewohnt industriellem Charme Getränke und Speisen.