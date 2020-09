Karma & Desire (Packshot)

Nach dem mysteriösen Release von Actress’ Album 88, das im Juli als passwortgeschützter, kostenloser Download veröffentlicht wurde, folgt nun sein neues Album Karma & Desire.

Schon in einem angehängten PDF im Download von 88 wurde das neue Album angekündigt, die Namen der beteiligten Gastmusiker*innen waren jedoch geschwärzt.

Das Album erscheint am 23. Oktober auf Ninja Tune. Jetzt schon zu hören gibt es als Single-Release den Titel „Walking Flames (feat. Sampha)”.

Karma & Desire besteht im Gegensatz zu 88, welches als zusammenhängender, 49-minütiger Track veröffentlicht wurde, aus siebzehn einzelnen Titeln. Als Featurings sind auf dem Album Zsela, Sampha, Aura T-09, Christel Well und Vanessa Benelli Mosell vertreten.

Karma & Desire wird von einem Kurzfilm des Regisseurs und Performance Artist Lee Nachum aka Bootee begleitet. Der Titel lautet a broken romance espionage ethereal short film, er erforscht Themen wie Spionage, Rätsel und versteckte, zensierte Informationen.

Actress – Karma & Desire (Ninja Tune)

Tracklist (2LP):

A1. Fire and Light

A2. Angels Pharmacy (feat. Zsela)

A3. Remembrance (feat. Zsela)

A4. Reverend

B1. Leaves Against The Sky

B2. Save

B3. VVY (feat. Sampha)

B4. XRAY

B5. Gliding Squares

C1. Many Seas, Many Rivers (feat. Sampha)

C2. Loveless (feat. Aura T-09)

C3. Public Life (Performed by Vanessa Benelli Mosell)

C4. Fret

D1. Loose (feat. Christel Well)

D2. Turin (feat. Aura T-09)

D3. Diamond X

D4. Walking Flames (feat. Sampha)

Tracklist (CD):

Fire and Light

Angels Pharmacy (feat. Zsela)

Remembrance (feat. Zsela)

Reverend

Leaves Against The Sky

Save

VVY (feat. Sampha)

XRAY

Gliding Squares

Many Seas, Many Rivers (feat. Sampha)

Loveless (feat. Aura T-09)

Public Life (Performed by Vanessa Benelli Mosell)

Fret

Loose (feat. Christel Well)

Turin (feat. Aura T-09)

Diamond X

Walking Flames (feat. Sampha)

VÖ: 23.Oktober 2020