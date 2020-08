Sterac (Foto: Facebook)

Sterac aka Steve Rachmad aka Parallel 9 aka Ignacio: In über 25 Jahren hat sich einer der bedeutendsten Produzenten und DJs der elektronischen Musik aus den Niederlanden neben unzähligen eigenen Produktionen und Remixen einige Pseudonyme einfallen lassen, um seine musikalischen Ideen zu verwirklichen. Wenn man nicht wüsste, wo seine Ursprünge liegen, könnte man meinen, dass hinter seiner Musik einer der Großen aus Detroit steckt. So oder so überzeugt er heute wie damals im Studio und hinter den Decks. Deshalb schwelgen wir gerne in Erinnerungen an seine Highlights aus dem Jahr 2015.

Wie seine Sets beinhalten auch seine Charts Tracks, die wirklich jeden Körper zum Tanzen bewegen. Zum Beispiel sein Remix von Ilario Alicantes Dubnummer „Thera”, Planetary Assault Systems verspulter „The 808 Track (Part 1 and 2)” auf der großartigen Token Compilation „Aphelion” oder der zeitlose „Shaker” von Robert Hood.

