Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Auch die Coronakrise hat daran zunächst nichts geändert. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und virtuellen Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt?

Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche vier ausgewählte Charts vor. Zweimonatlich versammeln wir die 30 wichtigsten Singles und zehn wichtigsten Longplayer.

Diese Woche haben wir für euch die aktuellen Lieblingsplatten von der Mama-Told-Ya-Labelchefin Anetha, Kikelomo vom No-Shade-Kollektiv und dem holländischen DJ und Produzenten T.I.M. parat. Freut euch auf jede Menge Clubmusik – von kompromisslosem Techno mit ordentlich Power bis zu Bass und Jungle. Aber auch Fans von gediegeneren Klängen kommen beim genaueren Hinsehen auf ihre Kosten. Die Verkaufscharts präsentiert euch Otaku Records aus Hamburg.

Anetha (Paris)

Anetha (Foto: Press)

Singles:

1. NKISI – Blackbox [BLK SPLLS]

2. Ryan James Ford – Fish Flakes [Clone Basement Series]

3. Vladimir Dubyshkin – Driving the bus [Trip]

4. 168 & Bekatrina – Zov [DCYY]

5. Shlagga – ASMR Bad Trip (feat. Vazy Julie) [Metaphore Collectif]

6. Tommy Holohan – Nurseryriddimz [Dance Trax]

7. Uncrat – Linx [KAOS]

8. OK EG – Filament [Steeplejack]

9. Rapala700 – bloto (quest?onmarc remix) [Oxyorange]

10. Pearson Sound – Cobwebs [Hessle Audio]

LPs:

1. Caterina Barbieri – Ecstatic Computation [Editions Mego]

2. Eartheater – Trinity [Chemical X]

3. Ocoeur – Everything [n5MD]

Kikelomo (Berlin)

Kikelomo (Foto: Gil Corujeira)

Singles & -EPs:

1. San Andreas – Double U [Det Gode Selskab]

2. Mani Festo – All Night [Club Glow]

3. Anz – Body + Mind [Physically Sick]

4. OSSX – Change Of Plans [self released]

5. Hira – Unreal [Paul’s Institute]

6. Fauzia – Change 4 Me [Telekom Electronic Beats]

7. UNIIQU3 – UNIIQU3’S GROOVE (GET DOWN) [self released]

8. Miracles – Recover [self released]

9. KG – Sensei EP [Goon Club Allstars]

10. Asper Bothrops – Domesticated004 [EFD Tokyo Japan]

Lieblings-LPs:

1. Various – Tasty Treats 4 The Kids Vol. 2 [Childsplay]

2. Various – Physically Sick 3 [Physically Sick (Discwoman & Allergy Season)]

3. Various – HOA010 [Haus of ALTR]

T.I.M. (Berlin)

T.I.M. (Foto: Presse)

Singles & EPs:

1. Museum – Sylaht EP [Tape]

2. Eric Cloutier – Ekpyrosis [Palinoia LTD]

3. Various – ÆX012 [ÆX]

4. Sedvs – Ego Is ID [Bare Hands]

5. PVS – Kontrol [KEY Vinyl]

6. Ryan James Ford – Fish Flakes [Clone]

7. Johannes Volk – Soldered Minds [Soldered Minds]

8. Stojche & Deniro – Pressure [Sungate Records]

9. Zenker Brothers – Mad System [Ilian Tape]

10. Rumenige & Loktibrada – Antidandruff Legacy Vol. 2 [OAKS]

LPs:

1. Skudge – Time Tracks [Skudge]

2. Function – Existenz [Tresor]

3. The Advent – Life Cycles [Cultivated Electronics]

Otaku Records (Hamburg)

Otaku records (Foto: Presse)

EPs:

1. Skee Mask – ISS006 + 007 [Ilian Tape]

2. Various – Common Ground [Banoffee Pies]

3. DJ Haus – Return to the Source [Unknown To The Unknown]

4. Butch – Joe Le Taxi [PUSS]

5. Walton – Debris [Ilian Tape]

6. Mall Grab – Take Down Enemies [Looking For Trouble]

7. Pangaea – Like This [Hessle Audio]

8. Dominik Eulberg – Mannigfaltig Remixes (Pt. 1) [!K7 Records]

9. Function – Subject F [Eaux]

10. Pearson Sound – Alien Mode [Hessle Audio]

Top3 LPs:

1. Luke Vibert pres. Amen Andrews [Hypercolour]

2. Helena Hauff – Kern Vol. 5 [Tresor]

3. Low End Activist – Game Theory [Seagrave]