Diese Woche mit Jonas Friedlich aus München, der Kanadierin Laura Sparrow alias LNS und SPFDJ aus Schweden. Freut euch auf eine wilde Mischung aus Electro und Breaks, IDM und düsterem Techno. Die Verkaufs-Seite repräsentiert der Neuköllner Plattenladen und Concept Store KMA60 der Szene-Veteranin Dana Ruh.

Jonas Friedlich (München)

Jonas Friedlich (Foto: Presse)

Lieblingstracks:

01. GEN-Y – Phucked Up [Going Bananas]

02. LXC – Cyanz [45SEVEN]

03. Jonas Friedlich – Jazzersizzzze (Shed Remix) [RFR Records]

04. Zebra Katz – Ima Read feat. Njena Reddd Foxxx [Mad Decent]

05. Paco Pack – Sip this Sample [FTP]

06. PALMS – Koenig (Benedikt Frey Remix) [LAFmusik]

07. Dalo – CNT [ESP]

08. Buggsy – Freeflow [Kapsize]

09. Holloway – Frontleft [Dr. Banana]

10. Mosca – Swann Morton [Mother’s Finest]

Lieblings-EPs:

01. Stenny – Upsurge [Ilian Tape]

02. Stéphane Laporte – Fourrure Sounds [Antinote]

03. V.A. – FTP Bootlegs Vol. 2 [FTP]

LNS (Vancouver)

LNS (Foto: Amanda Siebert)

Lieblings-EPs:

01. ReQuest – Disciples of the Abyss [WéMè Records]

02. Abstract Thought – Abstract Thought EP [Clone Aqualung Series]

03. Shasta Cults – Shasta Cults [Important Records]

04. Ypy – 551 [Acido Records]

05. Capsule Network – Colundi Interception 2 [WeMe Records]

06. Ø – Olento [Sähkö Recordings]

07. Al Wootton – Natural Forward [Trule]

08. Detroit’s Filthiest – Premium Content [Casa Voyager]

09. EOD – Warmwoods [bbbbbb]

10. Surgeon – The Golden Sea [Ilian Tape]

Lieblings-LPs:

01. ERP – Exomoon [Forgotten Future]

02. INTe*ra – Aqueduct [Acting Press]

03. Madteo – Dropped Out Sunshine [DDS]

SPFDJ (Intrepid Skin, Berlin)

SPFDJ (Foto: George Nebieridze)

Lieblings-EPs:

01. New Frames – RNF2 [R-Label Group]

02. Peder Mannerfelt – Like We Never Existed [VOAM]

03. VTSS / Bjarki – Chanting From A Tiny Book [Hellcat]

04. Rown – TARBLK011 [Taro Records]

05. Endlec – Under Brutal Law [HEX Recordings]

06. Fractions – Scars Of Love [Fleisch]

07. Schacke – There’s Something Inside Me [Intrepid Skin]

08. Tassid – What A Can’t / K Funk [Skuxx]

09. Effet Rose – Macht [Rattleznake]

10. Colossal – Quarantine EP [Falsive Records]

Lieblings-LPs:

01. Crystal Geometry – Senestre [Sonic Groove]

02. Giant Swan – Giant Swan [Keck]

03. Miss Djax – Inferno [Djax-Up-Beats]

KMA60 (Berlin)

KMA60 (Foto: Presse)

Verkaufs-Charts für EPs:

01. Flora FM – Apricot EP [Exotic Records]

02. Voodos & Taboos – Anciel Bothl [Voodo&Taboos]

03. Agony – Raua 12 [Molar]

04. Christopher Ledger – Deceptive Afterglow [Amphia]

05. Various Artists – SURM 01 [Surreal]

06. Eternal Schvitz 001 – Baby Blue Records Sampler [Eternal Schvitz]

07. BEAUTIFUL PLACE – BEAUTIFUL PLACE [BEAUTIFUL PLACE]

08. Umberto – 2020 [320KB]

09. Holloway – Instinct 09 [Instinct]

10. NEXUS 21 – Made in Detroit [Network Records]

Verkaufs-Charts für LPs:

01. Move D / Benjamin Brunn – Let’s Call It A Day [Smallville]

02. Rhythim is Rhythim, Derrick May, Mayday – Innovator: Soundtrack For The Tenth Planet [Network Records]

03. Octal Industries – Our Seasons [Verdant]